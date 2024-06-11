Saúde e alimentação puxam custo de vida na Grande Vitória em maio

O IPCA monitora os preços de nove grupos de produtos e serviços: alimentação e bebidas; habitação; artigos de residência; vestuário; transportes; saúde e cuidados pessoais; despesas pessoais; educação e comunicação.

Produtos ligados à saúde puxaram o índice de inflação no ES em maio Crédito: Freepik

Na Região Metropolitana capixaba, a inflação foi puxada principalmente pelo grupo de saúde e cuidados pessoais, com uma variação de 0,98%, seguido por alimentação e bebidas, com variação de 0,85%.

Nos demais grupos, o IBGE registrou avanço nas despesas com vestuário (0,79%), comunicação (0,66%), artigos de residência (0,43%), habitação (0,07%) e educação (0,03%).

No ano, mostra o IBGE, a Grande Vitória teve 2,08% de inflação. Em 12 meses, 4,13%, resultado acima da média nacional.

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O que explica a alta?

No grupo de saúde e cuidados pessoais, o resultado foi puxado por óculos de grau e produtos óticos (5,15%), artigos de maquiagem (3,97%), produtos para a pele (2,75%), papel higiênico e perfumes (2,66%).

Já em alimentação e bebidas, a alta foi puxada pela batata-inglesa (41,99%), sendo a maior registrada, manga (13,82%) cenoura (13,42), cebola (9,62%) e leite longa vida (6,49%). Ao mesmo tempo, também foi registrada queda no preço do tomate (-16,36%), na banana-prata (-11,88%) e no feijão preto (-10,01%).

O IBGE associou o quadro de aumento no grupo de alimentos ao período de menor oferta com a mudança de safra da batata e aos efeitos das fortes chuvas de maio no Rio Grande do Sul . A tragédia trouxe alerta para a inflação, já que o estado do Sul brasileiro tem grande participação na produção de alimentos nacional. Com as fortes chuvas que causaram inundações na região gaúcha, plantações foram dizimadas.

Nível nacional

No Brasil, a inflação oficial foi 0,46% em maio . Segundo o IBGE, no ano, o país acumula um IPCA de 2,27%. Em 12 meses, o índice acelerou 3,93%. Na divulgação anterior, estava em 3,69%.