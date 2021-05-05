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Dinheiro na mão

Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em maio nesta quinta

Auxílio, que foi depositado pela Caixa no dia 15 de abril, agora pode ser sacado ou transferido. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Veja o calendário

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 19:17

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 mai 2021 às 19:17
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Auxílio emergencial: dinheiro poderá ser transferido ou sacado Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quinta-feira (6) o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal para os nascidos em maio. Esses beneficiários vão poder sacar ou transferir os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 15 de abril para os aniversariantes de maio, mas, até agora, só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

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Ainda serão pagas outras três parcelas nos meses de maio, junho e julho, totalizando quatro no final dos pagamentos. A segunda parcela já começa a ser paga a partir do dia 16 de maio.
Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

VEJA OS CALENDÁRIOS

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