Reportagem de A Gazeta é finalista do Prêmio de Jornalismo Cafés do Brasil

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:38
O repórter de A Gazeta João Barbosa é finalista do 4º Prêmio de Jornalismo Cafés do Brasil, promovido pelo Conselho Nacional do Café. Com a matéria Crise do clima pode deixar o ES sem áreas para plantio de café, aponta estudo, João disputa a categoria Internet e Influenciadores com outros 12 jornalistas de diversas regiões e veículos do país.
Na edição deste ano, os candidatos tiveram que cadastrar produções que se encaixassem no tema “A qualidade e a sustentabilidade dos cafés do Brasil e a importância das cooperativas na produção”. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de dezembro, durante cerimônia em Brasília (DF).
Na reportagem, João explica como as mudanças climáticas podem impactar o plantio do café no Espírito Santo nos próximos 55 anos, a partir de um estudo da Universidade Federal Paulista (Unesp) divulgado no início deste ano.
João BarbosaRepórter de A Gazeta
No levantamento de informações, foi possível observar que, se as mudanças climáticas seguirem como estão e se não forem tomadas atitudes para mitigação dos impactos, a situação pode piorar.
“Explicar o processo do café no Estado passa por pesquisas sobre a relevância do grão para a economia, para a geração de emprego e renda, como fizemos na matéria. Assim, o leitor pode entender o que significa o Espírito Santo perder suas áreas para plantio de café”, conta o jornalista.
Essa não é a única premiação em que João está entre os finalistas. A matéria “Prefeitura do ES cobra ingresso para show em festa da cidade e moradores reclamam” também está concorrendo ao 7º Prêmio Mosca de Jornalismo Investigativo, apurando um caso sobre a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante cobrando ingressos para a festa da cidade, contratada com recursos públicos. O resultado será divulgado no dia 10 de dezembro.
“Chegar à final de um prêmio de jornalismo traz a sensação de satisfação e de dever cumprido. A matéria não foi feita para uma premiação, mas teve a qualidade necessária para ser reconhecida em uma de nível nacional ao lado de veículos de grande relevância”, destacou João.
