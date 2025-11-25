Reconhecimento

Reportagem de A Gazeta é finalista do Prêmio de Jornalismo Cafés do Brasil

Matéria “Crise do clima pode deixar o ES sem áreas para plantio de café, aponta estudo”, escrita pelo repórter João Barbosa, é finalista na categoria Internet e Influenciadores

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:38

Repórter de A Gazeta, João Barbosa, é finalista do Prêmio de Jornalismo Cafés do Brasil Crédito: Arthur Louzada

O repórter de A Gazeta João Barbosa é finalista do 4º Prêmio de Jornalismo Cafés do Brasil, promovido pelo Conselho Nacional do Café. Com a matéria Crise do clima pode deixar o ES sem áreas para plantio de café, aponta estudo, João disputa a categoria Internet e Influenciadores com outros 12 jornalistas de diversas regiões e veículos do país.

Na edição deste ano, os candidatos tiveram que cadastrar produções que se encaixassem no tema “A qualidade e a sustentabilidade dos cafés do Brasil e a importância das cooperativas na produção”. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de dezembro, durante cerimônia em Brasília (DF).

Na reportagem, João explica como as mudanças climáticas podem impactar o plantio do café no Espírito Santo nos próximos 55 anos, a partir de um estudo da Universidade Federal Paulista (Unesp) divulgado no início deste ano.

Quando o material foi publicado, procuramos por dados ligados ao Espírito Santo, já que o Estado é um dos principais responsáveis pelo mercado de café no Brasil e com forte atuação no exterior. Além disso, o grão é uma das principais engrenagens da economia do Espírito Santo João Barbosa Repórter de A Gazeta

No levantamento de informações, foi possível observar que, se as mudanças climáticas seguirem como estão e se não forem tomadas atitudes para mitigação dos impactos, a situação pode piorar.

“Explicar o processo do café no Estado passa por pesquisas sobre a relevância do grão para a economia, para a geração de emprego e renda, como fizemos na matéria. Assim, o leitor pode entender o que significa o Espírito Santo perder suas áreas para plantio de café”, conta o jornalista.

Essa não é a única premiação em que João está entre os finalistas. A matéria “Prefeitura do ES cobra ingresso para show em festa da cidade e moradores reclamam” também está concorrendo ao 7º Prêmio Mosca de Jornalismo Investigativo, apurando um caso sobre a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante cobrando ingressos para a festa da cidade, contratada com recursos públicos. O resultado será divulgado no dia 10 de dezembro.

“Chegar à final de um prêmio de jornalismo traz a sensação de satisfação e de dever cumprido. A matéria não foi feita para uma premiação, mas teve a qualidade necessária para ser reconhecida em uma de nível nacional ao lado de veículos de grande relevância”, destacou João.

