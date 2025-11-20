Mundo

Trump suspende tarifas de 40% sobre café, carne bovina e outros produtos brasileiros

Presidente americano menciona telefonema para o presidente Lula e as negociações com o governo brasileiro no decreto. Decisão vale para produtos que chegaram aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro.

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:04

Crédito: Kevin Lamarque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira (20/11) suspendendo as tarifas de 40% sobre diversos produtos importados do Brasil.

O decreto adiciona a uma lista de exceções do tarifaço produtos como o café, diversos cortes de carne bovina, açaí, manga e cacau, e vale para mercadorias que chegaram aos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro.

No decreto, Trump menciona a conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 6 de outubro, "durante a qual concordamos em iniciar negociações", diz.

O presidente americano diz também que recebeu recomendações de diversos funcionários sobre a suspensão de "certas importações agrícolas do Brasil".

Esta reportagem está em atualização.

