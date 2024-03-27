Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Semana Santa

Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo no ES? Entenda

Para os religiosos, data marca o início do Tríduo Pascal, relembrando a Última Ceia de Jesus Cristo com seus discípulos; saiba como fica para quem trabalha

Publicado em 27 de Março de 2024 às 14:24

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

27 mar 2024 às 14:24
Calendário, datas, mês, tempo
Calendário: entenda os direitos do trabalhador na Quinta-feira Santa Crédito: Freepik
A cada ano, quando chega a Semana Santa, muitos trabalhadores se perguntam: “Afinal, qual dia é feriado?”. Fato é que a Sexta-feira Santa, este ano celebrada no dia 29 de março, é feriado nacional. Porém, de olho em mais um dia de folga, também surge o questionamento: “E a quinta-feira?"
Acontece que a Quinta-feira Santa é ponto facultativo, ou seja, a decisão de conceder folga ou não aos trabalhadores fica a cargo dos empregadores. A data marca o início do Tríduo Pascal, relembrando a Última Ceia de Jesus Cristo com seus discípulos, mas não é considerada feriado nacional.
Leonardo Motta, advogado especialista em Direito do Trabalho, explica que apenas a Sexta-feira Santa é feriado definido por lei. Ou seja, de maneira geral, a Quinta-feira Santa é considerada dia útil no Estado.
“A Quinta-feira Santa não é feriado. Até o momento, não há decreto que estabeleça o ponto facultativo para órgãos estaduais no Espírito Santo no dia 28 de março”, diz Leonardo.
Na Grande Vitória, a Capital terá expediente normal para atendimento das demandas na prefeitura e em órgãos correlacionados. Já as vizinhas Vila VelhaSerraCariacica e Viana decretaram ponto facultativo. Por sua vez, segundo o governo estadual, as atividades do Executivo terão expediente normal.

Veja Também

Sexta-feira Santa é feriado? Como fica para quem trabalha? Entenda

Em relação às empresas privadas, o advogado Guilherme Machado cita que as organizações podem exigir normalmente o trabalho de seus colaboradores. “Também pode ser feito o acordo de compensação para que [os funcionários] folguem na quinta-feira e compensem as horas em outro momento”, frisa Guilherme.
No caso de órgãos públicos, mesmo que haja a determinação do ponto facultativo, existe a exigência de atividades essenciais à população.
“Assim, serão mantidas as atividades de policiais civis e militares, Corpo de Bombeiros, hospitais, unidades de saúde de urgência e emergência, serviços de segurança urbana e trânsito e coleta de lixo”, complementa Guilherme.

Veja Também

MPES apura caso de servidor de prefeitura que negou ambulância a morador

Agências dos Correios recebem doações para vítimas da chuva no ES

Jornalistas da Rede Gazeta são finalistas do Prêmio Mulher 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo feriado Trabalho Semana Santa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados