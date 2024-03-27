Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo no ES? Entenda

Calendário: entenda os direitos do trabalhador na Quinta-feira Santa Crédito: Freepik

Acontece que a Quinta-feira Santa é ponto facultativo, ou seja, a decisão de conceder folga ou não aos trabalhadores fica a cargo dos empregadores. A data marca o início do Tríduo Pascal, relembrando a Última Ceia de Jesus Cristo com seus discípulos, mas não é considerada feriado nacional.

Leonardo Motta, advogado especialista em Direito do Trabalho, explica que apenas a Sexta-feira Santa é feriado definido por lei. Ou seja, de maneira geral, a Quinta-feira Santa é considerada dia útil no Estado.

“A Quinta-feira Santa não é feriado. Até o momento, não há decreto que estabeleça o ponto facultativo para órgãos estaduais no Espírito Santo no dia 28 de março”, diz Leonardo.

Em relação às empresas privadas, o advogado Guilherme Machado cita que as organizações podem exigir normalmente o trabalho de seus colaboradores. “Também pode ser feito o acordo de compensação para que [os funcionários] folguem na quinta-feira e compensem as horas em outro momento”, frisa Guilherme.

No caso de órgãos públicos, mesmo que haja a determinação do ponto facultativo, existe a exigência de atividades essenciais à população.