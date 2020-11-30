Quem deixou FGTS parado no Caixa Tem terá que pedir novo saque

Quem não resgatou até esta segunda-feira (30) o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), depositado automaticamente pela Caixa Econômica Federal na poupança digital, terá que pedir um novo saque. É que o recurso que pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem , irá retornar para a conta do fundo vinculada ao trabalhador, com correção.
O saque emergencial liberado é de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas no FGTS. A medida foi autorizada pelo governo federal para auxiliar os trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus.
Os recursos foram disponibilizados conforme o mês de aniversário do trabalhador, seguindo o padrão do auxílio emergencial, que também é pago pelo Caixa Tem.
Apesar de o recurso já estar separado para retornar à conta do FGTS, o trabalhador que mudou de ideia ainda pode ter acesso ao dinheiro. Quem não fizer o saque nesta segunda, deverá solicitar o resgate pelo aplicativo FGTS entre os dias 7 e 31 de dezembro.
O prazo se deve ao fato de que o dinheiro, que havia sido transferido automaticamente para a conta do Caixa Tem mas não foi movimentado, pode levar até sete dias para retornar à conta do FGTS. Assim, a grana precisará ser estornada ao fundo antes que o trabalhador possa optar pelo saque.
Caso decida retirar o dinheiro, a quantia será transferida novamente para a conta digital do Caixa Tem, e ficará disponível para transações eletrônicas, saques em espécie ou transferências, sem custo, para outras contas.
Vale lembrar que, para conseguir receber, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados o que pode ser feito pelo próprio aplicativo do FGTS.