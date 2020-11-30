Quem deixou FGTS parado no Caixa Tem terá que pedir novo saque

Aplicativo do FGTS: trabalhador que não resgatou dinheiro poderá solicitar liberação Crédito: Carlos Alberto Silva

R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas no FGTS. A medida foi autorizada pelo governo federal para auxiliar os trabalhadores durante a pandemia do novo O saque emergencial liberado é de atépor trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas no FGTS. A medida foi autorizada pelo governo federal para auxiliar os trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus

Os recursos foram disponibilizados conforme o mês de aniversário do trabalhador, seguindo o padrão do auxílio emergencial , que também é pago pelo Caixa Tem.

Apesar de o recurso já estar separado para retornar à conta do FGTS, o trabalhador que mudou de ideia ainda pode ter acesso ao dinheiro. Quem não fizer o saque nesta segunda, deverá solicitar o resgate pelo aplicativo FGTS entre os dias 7 e 31 de dezembro.

O prazo se deve ao fato de que o dinheiro, que havia sido transferido automaticamente para a conta do Caixa Tem mas não foi movimentado, pode levar até sete dias para retornar à conta do FGTS. Assim, a grana precisará ser estornada ao fundo antes que o trabalhador possa optar pelo saque.

Caso decida retirar o dinheiro, a quantia será transferida novamente para a conta digital do Caixa Tem, e ficará disponível para transações eletrônicas, saques em espécie ou transferências, sem custo, para outras contas.