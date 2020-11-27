Leilão do Ministério da Justiça tem veículos a partir de R$ 1 mil no ES

O Ministério da Justiça e Segurança Pública está leiloando seis veículos apreendidos durante operações de combate ao tráfico de drogas no Espírito Santo. São carros e motos com lances iniciais a partir de R$ 1 mil que devem ser feitos de forma on-line. O leilão já está aberto e vai até o dia 30 de novembro.
A oferta mínima começa em 50% do valor de avaliação dos veículos e as pessoas que arrematarem ficarão isentas de qualquer encargo anterior à aquisição. As pessoas interessadas podem consultar o edital e fazer o cadastro no site da HD Leilões.
Segundo o Ministério da Justiça, já foram arrecadados mais de R$ 320 mil com a venda de 41 itens confiscados no Estado. Outros 100 itens ainda estão em processo de venda e devem ser disponibilizados em leilões futuros.
Os veículos podem ser arrematados por pessoas físicas ou jurídicas e todo o valor arrecadado no leilão será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funap), que financia políticas de segurança pública e de combate às drogas.
O Ministério da Justiça também garantiu que até 40% do montante será destinado para as forças policiais do Estado.
VEÍCULOS EM LEILÃO
Carros:
- Volkswagen Gol 2015- lance mínimo: R$ 14 mil
- Hyundai HB20 2015 - lance mínimo: R$ 12,5 mil
- Fiat Siena 2016- lance mínimo: R$ 11 mil
- Ford Fiesta 2006 - lance mínimo: R$ 4 mil
Motocicletas:
- Honda Biz 2012 - lance mínimo: R$ 2 mil
- Honda CBX 2008 - lance mínimo: R$ 1 mil