Leilão do Ministério da Justiça tem veículos a partir de R$ 1 mil no ES

Carro Volkswagen Gol é um dos que vão ser leiloados pelo Ministério da Justiça do Estado Crédito: HD Leilões/Divulgação

Ministério da Justiça e Segurança Pública está leiloando seis veículos apreendidos durante operações de combate ao tráfico de drogas no Espírito Santo . São carros e motos com lances iniciais a partir de R$ 1 mil que devem ser feitos de forma on-line. O leilão já está aberto e vai até o dia 30 de novembro.

A oferta mínima começa em 50% do valor de avaliação dos veículos e as pessoas que arrematarem ficarão isentas de qualquer encargo anterior à aquisição. As pessoas interessadas podem consultar o edital e fazer o cadastro no site da HD Leilões

Segundo o Ministério da Justiça, já foram arrecadados mais de R$ 320 mil com a venda de 41 itens confiscados no Estado. Outros 100 itens ainda estão em processo de venda e devem ser disponibilizados em leilões futuros.

Os veículos podem ser arrematados por pessoas físicas ou jurídicas e todo o valor arrecadado no leilão será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funap), que financia políticas de segurança pública e de combate às drogas.

O Ministério da Justiça também garantiu que até 40% do montante será destinado para as forças policiais do Estado.

VEÍCULOS EM LEILÃO

Carros:

Volkswagen Gol 2015 - lance mínimo: R$ 14 mil

- lance mínimo: R$ 14 mil Hyundai HB20 2015 - lance mínimo: R$ 12,5 mil

- lance mínimo: R$ 12,5 mil Fiat Siena 2016 - lance mínimo: R$ 11 mil

- lance mínimo: R$ 11 mil Ford Fiesta 2006 - lance mínimo: R$ 4 mil

Motocicletas: