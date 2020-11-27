Caixa abre 12 agências no ES no sábado para saque do auxílio emergencial

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Caixa Econômica Federal vai abrir 770 agências em todo o país neste sábado (28) para atender a 7,3 milhões de beneficiários que poderão fazer o saque do auxílio emergencial. O atendimento será das 8 às 12 horas. No Espírito Santo , serão abertas 12 agências (veja a lista no final).

O saque do benefício estará liberado para 3,6 milhões de trabalhadores que nasceram em agosto e 3,7 milhões pessoas nascidas em setembro. Os trabalhadores fazem parte dos ciclos de pagamento 3 e 4.

A Caixa esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agências serão atendidas.

Para quem optar em não sacar o dinheiro, continua disponível a opção de utilização dos recursos no aplicativo Caixa Tem para a realização de compras e pagamento por meio do cartão de débito virtual ou por QR Code.