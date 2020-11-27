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Caixa abre 12 agências no ES no sábado para saque do auxílio emergencial

Pagamento será liberado para os trabalhadores nascidos em agosto e setembro que já tiveram o benefício creditado na poupança digital

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 14:54
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal vai abrir 770 agências em todo o país neste sábado (28) para atender a 7,3 milhões de beneficiários que poderão fazer o saque do auxílio emergencial. O atendimento será das 8 às 12 horas. No Espírito Santo, serão abertas 12 agências (veja a lista no final).
O saque do benefício estará liberado para 3,6 milhões de trabalhadores que nasceram em agosto e 3,7 milhões pessoas nascidas em setembro. Os trabalhadores fazem parte dos ciclos de pagamento 3 e 4.
Confira agências que vão funcionar neste sábado. Clique aqui para verificar as agências abertas em todo o país. 
A Caixa esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agências serão atendidas.
Para quem optar em não sacar o dinheiro, continua disponível a opção de utilização dos recursos no aplicativo Caixa Tem para a realização de compras e pagamento por meio do cartão de débito virtual ou por QR Code.
Os trabalhadores que poderão sacar o auxílio emergencial neste sábado começaram a receber o pagamento nos meses de abril e maio.

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