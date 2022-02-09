Prova de vida do IPAJM: recadastramento começa em 1° de março

O calendário é escalonado e segue o mês de aniversários dos beneficiários. Segundo o instituto, é obrigatório que todos os aposentados e pensionistas, civis e militares, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público realizem a tarefa.

Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

O IPAJM alerta que quem não fizer a prova de vida dentro do prazo estabelecido terá o pagamento do benefício suspenso até que a situação seja regularizada.

Vale destacar que aqueles que fizeram aniversário em janeiro ou fazem aniversário em fevereiro de 2022 só precisarão participar do recadastramento no próximo ano, em 2023.

Onde realizar a prova de vida da Previdência Estadual?

A prova pode ser realizada em qualquer agência do Banestes.

Basta comparecer a uma das agências levando documento de identificação com foto e CPF.

O beneficiário menor de 18 anos deverá comparecer a uma das agências acompanhado de seu representante legal sendo indispensável a apresentação de: documento de identificação com foto e CPF do menor, documento de identificação com foto do representante legal e documento que comprove a representação legal.

deverá comparecer a uma das agências acompanhado de seu representante legal sendo indispensável a apresentação de: documento de identificação com foto e CPF do menor, documento de identificação com foto do representante legal e documento que comprove a representação legal. O beneficiário curatelado deverá comparecer à agência acompanhado de seu curador, sendo indispensável a apresentação de: documento de identificação com foto e CPF do curatelado, documento de identificação com foto do representante legal e termo de sentença judicial que o nomeou.



Arquivos & Anexos Portaria estabelece regras para prova de vida do IPAJM Recadastramento poderá ser realizado em qualquer agência do Banestes Tamanho do arquivo: 641kb Baixar

Caso o segurado esteja impossibilitado de se locomover até uma agência do Banestes, o que fazer?

Neste caso, deverá preencher um formulário, assiná-lo, reconhecer firma e enviá-lo ao IPAJM junto com laudo médico original, emitido em até dois meses, que comprove essa impossibilidade de locomoção até a agência bancária.

E caso o segurado resida fora do Espírito Santo, como proceder?

Os beneficiários que residem fora do Estado do Espírito Santo devem realizar o Recadastramento por meio de Formulário, reconhecer a firma por autenticidade e encaminhá-lo ao IPAJM.