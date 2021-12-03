Prova de vida do IPAJM para 43 mil beneficiários é prorrogada; veja datas

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) adiou o início do recadastramento anual obrigatório, por meio da chamada prova de vida, que teria início em janeiro de 2022. A mudança é válida para os aposentados e pensionistas da Previdência estadual, que são cerca de 43 mil pessoas.
O recadastramento terá início em março e será feito por etapas, seguindo o mês de aniversários dos beneficiários. Segundo o IPAJM, a alteração do calendário visa a dar continuidade aos cuidados de prevenção ao coronavírus.
A mudança foi publicada em portaria nesta sexta-feira (03), no Diário Oficial do Estado. Confira aqui a normativa na íntegra.
“O recadastramento será presencial, e por ainda estarmos num período pandêmico – sendo necessário continuar com os cuidados de prevenção ao coronavírus – e de a vacinação em massa que ainda não ter sido finalizada, optamos em alterar o início dessa ação estendendo para março do ano que vem”, explicou a coordenadora do Recadastramento, Márcia Fiorotti.
A coordenadora também informou da importância do recadastramento, e que o procedimento deve ser realizado no mês de aniversário do segurado.
“A realização dessa atividade possibilita que a pessoa comprove que está viva, e, dessa forma, continue a receber o seu benefício previdenciário”, disse Márcia Fiorotti, que ainda esclareceu que a ação não envolverá atualização de dados cadastrais, e sim somente a 'Prova de Vida'.
Segundo o IPAJM, é obrigatório que todos os aposentados e pensionistas, civis e militares, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público participem dessa atividade.