Prova de vida do IPAJM para 43 mil beneficiários é prorrogada; veja datas

O recadastramento terá início em março e será feito por etapas, seguindo o mês de aniversários dos beneficiários. Segundo o IPAJM, a alteração do calendário visa a dar continuidade aos cuidados de prevenção ao coronavírus.

Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) Crédito: Vitor Jubini

“O recadastramento será presencial, e por ainda estarmos num período pandêmico – sendo necessário continuar com os cuidados de prevenção ao coronavírus – e de a vacinação em massa que ainda não ter sido finalizada, optamos em alterar o início dessa ação estendendo para março do ano que vem”, explicou a coordenadora do Recadastramento, Márcia Fiorotti.

A coordenadora também informou da importância do recadastramento, e que o procedimento deve ser realizado no mês de aniversário do segurado.

“A realização dessa atividade possibilita que a pessoa comprove que está viva, e, dessa forma, continue a receber o seu benefício previdenciário”, disse Márcia Fiorotti, que ainda esclareceu que a ação não envolverá atualização de dados cadastrais, e sim somente a 'Prova de Vida'.