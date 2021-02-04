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Produção de pelotas da Vale no ES cai pela metade em 2020

No ano passado, foram produzidas 13,5 milhões de toneladas de pelotas de ferro contra 27,3 milhões no ano anterior. Os dados foram publicados pela mineradora na noite desta quarta-feira (3)
Luiza Marcondes

Luiza Marcondes

Publicado em 

03 fev 2021 às 21:48

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 21:48

Data: 29/12/2020 - ES - Vitória - Canhão de água para reduzir a poeira do minério de ferro na Vale - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Canhão de água para reduzir a poeira do minério de ferro na Vale  Crédito: Fernando Madeira
A produção de pelotas de ferro pela Vale no Espírito Santo caiu pela metade em 2020 na comparação com 2019, passando de 27,3 milhões de toneladas para 13,5 milhões. Os dados que apontam para uma queda de 50,3% entre os anos estão no relatório de produção da mineradora, divulgado na noite desta quarta-feira (3).
No acumulado de 2020, as vendas de pelotas também tiveram baixo desempenho, caindo 27,7% em relação ao ano anterior. Em 2019 foram comercializadas 43,1 milhões de toneladas métricas, já no ano passado foram apenas 31,2 milhões.

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De acordo com o documento, o resultado negativo na produção de pelotas no Estado foi causado pela redução na produção das unidades de Itabira e Brucutu, em Minas Gerais. Segundo a empresa, as soluções temporárias de disposição de rejeitos nesses locais tiveram baixo desempenho.
Entre os motivos para a queda acentuada, a empresa cita ainda a parada para manutenções da usina 6 em Tubarão em novembro do ano passado.
Segundo a empresa, em janeiro deste ano, a Vale retomou a produção na planta de pelotização de Vargem Grande, em Minas Gerais, que estava paralisada desde fevereiro de 2019. Com capacidade final de 7 milhões de toneladas por ano (Mtpa), a planta deve produzir cerca de 4 a 5 Mtpa em 2021, de acordo com seu ramp-up e com a disponibilidade de fino de minério.
Desde o terceiro trimestre de 2019 a produção da Vale vem caindo. Apenas no terceiro trimestre do ano passado ocorreu um pequeno implemento, porém, o último trimestre de 2020 terminou com queda de 14,9% na produção em comparação com o resultado do trimestre imediatamente inferior.
Já no comparativo entre o resultado do quarto trimestre deste ano com o mesmo período de 2019, a queda foi ainda maior, de 28,8%, passando de 5,8 milhões de toneladas, em 2019, para 4,1 milhões em 2020.

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