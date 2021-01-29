Preços dos alimentos variam até 82% entre supermercados de Vitória

Alguns itens da sexta básica de alimentos, como o feijão, o arroz, o macarrão, entre outros, tiveram seus preços inflacionados nos últimos meses Crédito: Carlos Alberto Silva

O preço dos alimentos subiu, e muito, no último ano. Porém, ainda dá para economizar na hora de encher o carrinho. Na Capital capixaba , por exemplo, a variação de preço de um mesmo produto de um estabelecimento para outro, pode chegar a 82%. Ou seja, gastar um pouco mais da sola de sapato e pesquisar pode representar uma boa economia no final do mês.

A pesquisa de itens foi realizado pelo Procon Municipal de Vitória em 9 supermercados de diferentes regiões do município. Ela levou em conta 18 produtos de primeira necessidade e registrou os valores cobrados na última quinzena de janeiro.

A maior diferença foi encontrada no pacote de 500 gramas de macarrão espaguete (82%), que foi encontrado por R$3,29 em um estabelecimento e por R$ 5,99 em outro. Na sequência estão esponja de aço - pacote com 8 unidades (67,98% de variação), leite UHT (66,89%), papel higiênico - 12 rolos (R$ 62,44%) e o quilo do alho (54,01%).

A gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, salienta que os consumidores devem ficar atentos a essa variação e optar por estabelecimentos que apresentam a melhor oferta de preço. “É imprescindível que as famílias lancem mão da pesquisa e busquem o melhor preço no mercado”, pontua.

PAGANDO MAIS POR MENOS PRODUTOS

De acordo com o Procon de Vitória, em fevereiro de 2020, para levar os 18 itens da lista de produtos de primeira necessidade para casa, o consumidor pagava R$ 118,93. Esse valor representa 11,38% do salário-mínimo daquele ano, que era de R$ 1.045,00.