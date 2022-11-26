Pós-Black Friday: lojas no ES continuam com descontos de até 80%

Black Friday pode ficar tranquilo, pois o que não vão faltar oportunidades de comprar produtos com o preço mais em conta. Mesmo depois da data, os principais centros comerciais do Quem não conseguiu aproveitar as promoções dapode ficar tranquilo, pois o que não vão faltar oportunidades de comprar produtos com o preço mais em conta. Mesmo depois da data, os principais centros comerciais do Espírito Santo mantêm as ofertas neste fim de semana.

Em alguns casos, os descontos podem chegar a até 80% em eletrônicos, eletrodomésticos, itens de vestuário e até alimentação.

Algumas lojas, inclusive, apostam em shows, sorteios, campanhas promocionais e outras programações especiais visando a atrair mais clientes para uma verdadeira experiência de consumo.

Consumidores aproveitam promoções da Black Friday Crédito: Ricardo Medeiros

Para ajudar quem não quer perder nenhuma oferta, a reportagem de A Gazeta listou como será o funcionamento dos shoppings neste fim de semana com informações detalhadas de horário de atendimento, programação e possibilidades de descontos. Confira abaixo:

Shopping Vitória

As lojas e a praça de alimentação do Shopping Vitória terão horário de funcionamento normal: de 10h às 22h, no sábado, e de 14h às 21h, no domingo. Ainda assim, os consumidores terão mais tempo para aproveitar as ofertas com até 70% de desconto em várias lojas do empreendimento.

Shopping Vila Velha

No Shopping Vila Velha, os clientes podem conferir ofertas com até 65% de desconto em vários produtos. Em clima de Copa do Mundo, os consumidores também poderão tentar a sorte no Chute a Gol e concorrer a brindes. Quanto maior o desafio, maior a premiação, que envolve vouchers de descontos, ecobags, t-shirts e outros itens que estarão no local.

Shopping Praia da Costa

Diversas lojas do shopping pretendem liquidar os seus produtos durante todo o fim de semana e vão oferecer até 80% de desconto nas ofertas. Além disso, o estabelecimento também vai seguir uma promoção ligada ao consumo: ao comprar R$ 350 no período da promoção o cliente ganha um mês de Academia Bodytech. Além disso, as compras realizadas no sábado (26) e domingo (27) têm valor dobrado. A promoção é válida enquanto durar o estoque e o regulamento completo para utilização do voucher poderá ser conferido no site do shopping.

Shopping Moxuara

O Shopping Moxuara, em Cariacica , mantém as promoções até o domingo (27). O local também contará com um show do cantor Chrigor (ex-integrante do Exaltasamba) e o grupo Nesse Clima, na noite de sábado (26), a partir das 19h, na praça de alimentação. A entrada será gratuita. Além disso, a cada R$ 200 em compras nas lojas do shopping durante o final de semana, os clientes ganharão cupons dobrados para concorrer ao sorteio de 20 TVs de 50 polegadas.

Shopping Mestre Álvaro