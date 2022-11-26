Pós-Black Friday: lojas no ES continuam com descontos de até 80%

Quem não conseguiu aproveitar as promoções da Black Friday pode ficar tranquilo, pois o que não vão faltar oportunidades de comprar produtos com o preço mais em conta. Mesmo depois da data, os principais centros comerciais do Espírito Santo mantêm as ofertas neste fim de semana.
Em alguns casos, os descontos podem chegar a até 80% em eletrônicos, eletrodomésticos, itens de vestuário e até alimentação.
Algumas lojas, inclusive, apostam em shows, sorteios, campanhas promocionais e outras programações especiais visando a atrair mais clientes para uma verdadeira experiência de consumo.
Para ajudar quem não quer perder nenhuma oferta, a reportagem de A Gazeta listou como será o funcionamento dos shoppings neste fim de semana com informações detalhadas de horário de atendimento, programação e possibilidades de descontos. Confira abaixo:
Shopping Vitória
As lojas e a praça de alimentação do Shopping Vitória terão horário de funcionamento normal: de 10h às 22h, no sábado, e de 14h às 21h, no domingo. Ainda assim, os consumidores terão mais tempo para aproveitar as ofertas com até 70% de desconto em várias lojas do empreendimento.
Shopping Vila Velha
No Shopping Vila Velha, os clientes podem conferir ofertas com até 65% de desconto em vários produtos. Em clima de Copa do Mundo, os consumidores também poderão tentar a sorte no Chute a Gol e concorrer a brindes. Quanto maior o desafio, maior a premiação, que envolve vouchers de descontos, ecobags, t-shirts e outros itens que estarão no local.
Shopping Praia da Costa
Diversas lojas do shopping pretendem liquidar os seus produtos durante todo o fim de semana e vão oferecer até 80% de desconto nas ofertas. Além disso, o estabelecimento também vai seguir uma promoção ligada ao consumo: ao comprar R$ 350 no período da promoção o cliente ganha um mês de Academia Bodytech. Além disso, as compras realizadas no sábado (26) e domingo (27) têm valor dobrado. A promoção é válida enquanto durar o estoque e o regulamento completo para utilização do voucher poderá ser conferido no site do shopping.
Shopping Moxuara
O Shopping Moxuara, em Cariacica, mantém as promoções até o domingo (27). O local também contará com um show do cantor Chrigor (ex-integrante do Exaltasamba) e o grupo Nesse Clima, na noite de sábado (26), a partir das 19h, na praça de alimentação. A entrada será gratuita. Além disso, a cada R$ 200 em compras nas lojas do shopping durante o final de semana, os clientes ganharão cupons dobrados para concorrer ao sorteio de 20 TVs de 50 polegadas.
Shopping Mestre Álvaro
No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, várias lojas de todos os segmentos têm descontos de até 80% com a Black Friday, que vale até o domingo (27). A gerente de marketing do Shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque, destaca que os itens mais buscados por consumidores são aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, como televisão, “que deve ter as vendas impulsionadas pela Copa do Mundo”.