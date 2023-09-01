Plano de recuperação judicial da Samarco é homologado pela Justiça

Porto da Samarco: a conclusão do processo permitirá que a empresa se concentre em suas operações Crédito: Carlos Alberto Silva

O novo plano de recuperação judicial da Samarco , elaborado a partir de um consenso entre a empresa e a maioria dos seus credores, foi homologado pela Justiça de Minas Gerais nesta quinta-feira (31).

Segundo a empresa, com a associação entre as duas maiores mineradoras do mundo — Vale e BHP Billiton —, a partir da publicação da decisão de homologação, assinada pelo juiz Adilon Claver Resende, o plano de recuperação judicial passa a ser efetivamente executado e os pagamentos aos credores serão realizados conforme os prazos e condições descritos no plano.

A empresa foi responsável pelo desastre ambiental de Mariana (MG) , em 5 de novembro de 2015, quando uma barragem se rompeu e 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro se espalharam por Minas Gerais e pelo Espírito Santo . Foi o maior desastre ambiental da história do país e matou 19 pessoas.

“A conclusão do processo permitirá que a Samarco se concentre em suas operações e na trajetória de retomada gradual e segura rumo a 100% de sua capacidade produtiva, assim como nos esforços de reparação conduzidos pela Fundação Renova”, afirma o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.

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O PRJ, segundo a Samarco, permite que a empresa continue investindo em um nível sustentável para ampliar suas operações com segurança. Essa solução consensual também garante e reforça o compromisso da Samarco com as ações de reparação.

“A homologação é resultado de um esforço de todas as partes, de forma a permitir o consenso em torno de um plano equilibrado e perene, o que garante a manutenção da função social da Samarco. A dívida com fundos externos foi equacionada em comum acordo e os trabalhadores e fornecedores estratégicos receberão seus créditos em sua totalidade e corrigidos pela inflação”, destaca o diretor de Reestruturação, Luiz Fabiano Saragiotto.