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Proteção de empregos

Novo Pacto Federativo deve incluir redução de impostos sobre salários

Equipe econômica do governo fechou acordo para que desoneração da folha de pagamento seja incluída em PEC em tramitação no Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 05:01

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 05:01

O salário mínimo para o próximo ano ficará em R$ 1.031
Impostos em cima dos salários pesam na decisão das empresas na hora de contratar Crédito: Agencia Brasil
Uma nova proposta de desoneração da folha de pagamento pode trazer alívio para boa parte das empresas que tentam sobreviver à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A medida, aliás, deve atender principalmente os setores produtivos que perderiam o mecanismo de redução dos encargos trabalhistas no final do ano.
ministro da EconomiaPaulo Guedes, fechou acordo com o relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, senador Márcio Bittar (MDB-AC), para incluir no texto da nova proposta a redução de impostos aplicados sobre os salários, segundo o jornal Valor Econômico.
A desoneração da folha está em vigor desde o governo Dilma Rousseff e já chegou a beneficiar cerca de 50 setores. Entretanto, o número de beneficiados vem reduzindo ao longo dos anos. Atualmente, 17 segmentos são contemplados, entre eles: comunicação, confecção/vestuário, construção civil e tecnologia de informação (TI), e eles empregam cerca de 85 mil pessoas no Estado.
Paulo Guedes, ministro da Economia
Ministro da Economia, Paulo Guedes, negociou mudança no Pacto Federativo Crédito: Sérgio Lima/Poder 360
Essas empresas podem contribuir com a Previdência com um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Sem essa medida, a empresa seria obrigada a recolher 20% sobre a folha de pagamento, o que eleva os gastos com pessoal.
Prevista inicialmente para ser ampliada até o final de 2021 em uma alteração da MP 936, a desoneração da folha para esses segmentos foi barrada pelo presidente Jair Bolsonaro e pode perder a validade no final de dezembro, caso o veto seja mantido. A análise do veto pelo Congresso Nacional, que poderia derrubá-lo, estava prevista para o início desta semana, mas foi adiada a pedido do governo.

PROPOSTAS PARA REDUÇÃO DE GASTOS

Uma das justificativas apresentadas pelo governo é a necessidade de uma forma de compensação à perda de arrecadação. Uma das possibilidades avaliadas é a criação de um imposto sobre transações digitais, nos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).
Além disso, o governo planeja adotar medidas de contenção de gastos para arcar com a queda prevista na arrecadação. Daí a intenção de incluir a proposta de redução de encargos trabalhistas na PEC do Pacto Federativo, que prevê uma série de ajustes fiscais, inclusive a redução temporária da jornada de trabalho de servidores públicos como medida para reduzir despesas com pessoal.
Embora avaliem que a redução de gastos é necessária, a demora na aprovação de uma proposta de desoneração preocupa especialistas, segundo os quais a medida é fundamental para, mais que preservar empregos, criar postos de trabalho e reaquecer a economia em um momento de grave crise econômica.
Quando o governo federal fala que para abrir mão dessa receita tem que ter outra fonte de arrecadação, é uma meia verdade, pois, ao desonerar, reduz custos de contratação e permite que as empresas empreguem mais. Consequentemente, a produção aumenta e a arrecadação também", avaliou o advogado tributarista Samir Nemer.
"É um contrassenso onerar a folha num país com 13 milhões de desempregados"
Samir Nemer - Advogado tributarista
O advogado especialista em Direito do Trabalho João Eugênio Modenesi Filho ponderou que, apesar disso, a inclusão da proposta na PEC do Pacto Federativo pode tornar mais fácil a aprovação.  Na visão dele, as empresas acabam contratando menos do que seria necessário para aumentar a produtividade do negócio devido aos custos de manutenção dos empregados. Além disso, pagam salários mais baixos, sem conseguir valorizar o profissional.
O advogado e especialista em Direito Empresarial, do Consumidor e Público Eduardo Sarlo também tem o mesmo ponto de vista e diz que mudar isso é uma questão de urgência. "No Brasil, nossa folha de pagamento alcança a margem de 43% de incidência.  É absurdo, e chega a ser cruel tanto para o empregador quanto para o empregado, tendo em vista que, se a tributação fosse menor, certamente existira mais renda e mais emprego."

RENDA BRASIL

Além da proposta da desoneração da folha, o ministro Paulo Guedes também teria solicitado a inclusão, na PEC do Pacto Federativo, de elementos para a implementação do programa Renda Brasil, que o governo federal pretende lançar após o fim do auxílio emergencial de R$ 600. 
Para o advogado Eduardo Sarlo, esse é o caminho mais curto e mais eficiente para a criação do programa assistencial. "A PEC certamente criará um lapso temporal maior de gestão para os entes federativos em nível estadual, municipal e federal. Os governos poderão focar nos indicadores econômicos."
A proposta de emenda à Constituição, entretanto, ainda não tem data para ser votada, e o Congresso Nacional pressiona por uma ajuda imediata, e que seja paga até a consolidação do novo programa. Diante desse cenário, tem ganhando força um movimento para que o governo prorrogue por o pagamento do auxílio-emergencial no valor de R$ 600, mas a equipe econômica estuda conceder uma quantia menor.

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