Navio que fará o primeiro embarque do Porto de Ubu em cinco anos atracou neste domingo (10)

Navio que fará primeiro embarque da Samarco em 5 anos atraca em Anchieta

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A retomada das atividades da mineradora, controlada pela Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton, era algo aguardado para o crescimento da economia do Estado. Com essa primeira fase, a expectativa é que sejam injetados cerca de R$ 80 milhões na economia capixaba.