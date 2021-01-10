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Retomada após tragédia

Navio que fará primeiro embarque da Samarco em 5 anos atraca em Anchieta

Embarcação atracou neste domingo (10) e tem embarque previsto para esta segunda-feira (11) – com destino à Europa – transportando 75 mil toneladas de pelotas de minério de ferro
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 jan 2021 às 15:35

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 15:35

Imagens do navio que fará o primeiro embarque do Porto de Ubu em cinco anos
Navio que fará o primeiro embarque do Porto de Ubu em cinco anos atracou neste domingo (10) Crédito: Divulgação/Samarco
Navio que fará primeiro embarque da Samarco em 5 anos atraca em Anchieta
O navio que fará o primeiro embarque desde o reinício das atividades da Samarco atracou no Porto de Ubu, em Anchieta, na manhã deste domingo (10). A companhia informou que o navio, que terá a Europa como destino, tem embarque previsto para esta segunda-feira (11), transportando 75 mil toneladas de pelotas de ferro.
A Samarco retomou as atividades no dia 23 de dezembro de 2020, com 26% de sua capacidade operacional. Segundo a companhia, isso significa a produção de cerca de sete a oito milhões de toneladas de minério de ferro por ano.
O retorno acontece pouco mais de cinco anos após o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG), no dia 5 de novembro de 2015. No dia 11 de dezembro de 2020, a companhia deu início ao seu processo de retomada operacional com o recomeço da extração de minério usando sua nova planta de filtragem de rejeitos em Mariana.
Imagens do navio que fará o primeiro embarque do Porto de Ubu em cinco anos
Navio que fará o primeiro embarque do Porto de Ubu em cinco anos atracou neste domingo (10) Crédito: Divulgação/Samarco
A retomada das atividades da mineradora, controlada pela Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton, era algo aguardado para o crescimento da economia do Estado. Com essa primeira fase, a expectativa é que sejam injetados cerca de R$ 80 milhões na economia capixaba.
A Samarco, em plena atividade, gerava cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos e representava 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo. Com retorno gradual, a estimativa é de que sejam abertos 6 mil postos de trabalho. Isso vai representar 1,7% do PIB capixaba.

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