Navio atraca e postos voltam a receber gasolina no Espírito Santo

Com quinze dias de atraso, o navio da BR Distribuidora que tentava ancorar no Espírito Santo, finalmente chegou. O navio - responsável por abastecer diversos postos de gasolina no Estado - atracou no Porto de Tubarão, na manhã desta sexta (29). A informação foi confirmada pela assessoria da BR Distribuidora e pelo Sindipostos.
De acordo com a assessoria da BR Distribuidora, a reposição de gasolina nos postos do Estado é feita de acordo com o pedido de cada estabelecimento. Alguns já foram reabastecidos, e a tendência é que situação se normalize por completo em breve.
Ainda segundo a BR Distribuidora, desta vez, a situação não foi crítica, como já ocorreu outras vezes. Na ausência do navio, a distribuição do combustível foi feita por caminhões e trens, o que permitiu o reabastecimento de alguns postos.