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Combustível

Navio atraca e postos voltam a receber gasolina no Espírito Santo

A reposição de gasolina nos postos do Estado tem sido feita de acordo com o pedido de cada estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 16:00

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 16:00

Posto em Vila Velha chegou a ficar fechado por um dia e meio por falta de gasolina Crédito: Esthefany Mesquita
Com quinze dias de atraso, o navio da BR Distribuidora que tentava ancorar no Espírito Santo, finalmente chegou. O navio - responsável por abastecer diversos postos de gasolina no Estado - atracou no Porto de Tubarão,  na manhã desta sexta (29). A informação foi confirmada pela assessoria da BR Distribuidora e pelo Sindipostos. 
De acordo com a assessoria da BR Distribuidora, a reposição de gasolina nos postos do Estado é feita de acordo com o pedido de cada estabelecimento. Alguns já foram reabastecidos, e a tendência é que situação se normalize por completo em breve.   
Ainda segundo a BR Distribuidora, desta vez, a situação não foi crítica, como já ocorreu outras vezes. Na ausência do navio, a distribuição do combustível foi feita por caminhões e trens, o que permitiu o reabastecimento de alguns postos. 

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