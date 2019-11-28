Falta de gasolina afeta 200 postos da BR Distribuidora no ES, diz Sindipostos

Data: 28/11/2019 - ES - Vitória - Posto na Vila Rubim está sem combustível desde o final de semana passado Crédito: Caíque Verli

O problema no abastecimento de combustíveis já tem afetado 200 postos da BR Distribuidora no Estado. Alguns estabelecimentos estão com pouca gasolina. Outros estão com os estoques zerados, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES). Desde o dia 15, um navio com o combustível não consegue atracar no Porto de Tubarão por causa das condições de maré

De acordo com o sindicato, o mercado em geral não está desabastecido, já que postos de outras marcas estão adquirindo o combustível de outras distribuidoras. No entanto, estabelecimentos ligados à BR Distribuidora, e que só podem adquirir o produto dela, de acordo com o sindicato, relatam não receber gasolina desde a última sexta-feira (22). Dos 700 postos de combustíveis no ES, cerca de 30% são de bandeira BR, segundo o Sindipostos-ES.

O sindicato reclama da falta de um plano de contingência para resolução do problema. Segundo o vice-presidente da entidade, Dirceu Oliveira Filho, os consumidores podem ficar tranquilos pois há combustível no mercado, mas ressalta que existe o problema nos postos de bandeira BR.

"O que nós temos é um problema com a BR Distribuidora. Diante de uma dificuldade, de um problema com sua base de distribuição, instalada no Porto de Tubarão, houve o atraso de um navio e ela não tinha um plano de contingência para trazer combustível de outras maneiras para abastecer seus postos" Dirceu Oliveira Filho - Vice-presidente do Sindipostos-ES

"Hoje, o mercado não está desabastecido, o consumidor pode ficar tranquilo. O problema está restrito aos postos BR que não estão recebendo o combustível desde sexta-feira da semana passada" Dirceu Oliveira Filho - Vice-presidente do Sindipostos-ES

Segundo o sindicato, há previsão de que o navio consiga atracar nesta sexta-feira (29) e que o combustível também chegue por outros modais no mesmo dia. Até lá, os estabelecimentos vão enfrentando prejuízos. Por isso, o Sindipostos-ES informou que está fazendo uma notificação junto a Agência Nacional do Petróleo (ANP) para apurar os problemas de abastecimento junto a distribuidora.

"O Sindipostos-ES, hoje, em defesa de seus associados e dos postos que trabalham com a marca BR, está notificando a ANP no sentido de solicitar providências a apurar os fatos, porque uma distribuidora por força da legislação não pode deixar seus postos desabastecidos. Assim como os postos tem compromisso com a sociedade em não deixar faltar o produto, as distribuidoras não podem deixar seus postos desabastecidos", disse.

O OUTRO LADO

A BR Distribuidora foi procurada para falar sobre a situação da falta de abastecimento nos postos do Espírito Santo, do motivo deste problema, das medidas alternativas para minimizar os impactos e quando a situação será resolvida. A empresa manteve a nota enviada ontem, dizendo que pode ter ocorrido problema pontual no ressuprimento de alguns postos de serviço com sua bandeira no Estado. Confira a resposta na íntegra: