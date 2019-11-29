A BR Distribuidora está trazendo gasolina de Minas Gerais e do Rio de Janeiro em caminhões e trens para abastecer os postos de combustíveis com bandeira da empresa no Espírito Santo. A medida foi tomada após cerca de 200 postos da rede serem afetados de alguma forma com o desabastecimento do combustível.
O problema foi causado por um navio da empresa não consegue atracar no Porto de Tubarão, desde o dia 15 de novembro, por conta das condições da maré. A expectativa da empresa é que o navio possa atracar e começar a ser descarregado nesta sexta-feira (29).
De acordo com a assessoria da BR Distribuidora, a reposição de gasolina nos postos do Estado é feita de acordo com o pedido de cada estabelecimento. Alguns foram reabastecidos nesta quinta-feira (28).
POSTOS SÃO REABASTECIDOS
A equipe de A Gazeta flagrou o momento em que um caminhão-tanque estava reabastecendo um dos postos da rede BR. Foi por volta das 16h25, na Leitão da Silva, em Vitória.
Abastecimento de gasolina começa a ser normalizado no ES
De acordo com um funcionário, a gasolina acabou às 12h desta quinta-feira (28) e foi reabastecido às 16h. O funcionário, que não quis se identificar, pontuou ainda que chegaram apenas 5 mil litros de combustível . Ele acredita que , com essa quantidade, o produto deve acabar até a madrugada desta sexta-feira (29).
Já em Vila Velha, o posto Moby Dick, na Praia da Costa, ficou sem gasolina desde a noite de terça-feira (26) e precisou ficar fechado durante toda a quarta-feira (27). O reabastecimento foi realizado às 7h desta quinta-feira (28). Um funcionário relatou que apesar de ter ficado sem combustível, o valor da gasolina não foi alterado.
REAJUSTE
A Gazeta percorreu mais de 15 postos na Grande Vitória nesta manhã de tarde quinta-feira (28). Dois deles reajustaram o preço da gasolina comum: em um na Norte Sul, na altura de Jardim Limoeiro, na Serra, o preço subiu, de quarta para quinta, expressivos 20 centavos, de R$ 4,39 para R$ 4,59 à vista; em outro, na Vila Rubim, em Vitória, o valor cobrado passou de R$ 4,29 para R$ 4,39.
Por nota, o Sindipostos informou que além do problema do desabastecimento, a situação é agravada com o aumento da gasolina . Este fato acontece justamente quando a Petrobrás anuncia dois reajustes consecutivos no preço da gasolina na refinaria. No dia 19, aumentou R$ 0,04 e hoje o ajuste foi de R$ 0,07. Em menos de 10 dias foram R$ 0,13 de aumento, relatou.