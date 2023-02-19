Mega-Sena: aposta de Vitória acerta 5 números e leva R$ 36 mil

Um apostador de Vitória acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2566 da Mega-Sena e faturou R$36.334,95. A aposta simples foi feita em uma loteria da Praia do Suá.

Os números sorteados na noite de sábado (18) foram:

Outras 80 apostas do Espírito Santo, feitas de forma simples ou por meio de bolão, também foram sorteadas para menos acertos, e levaram entre R$806,42 e R$2.419,26.