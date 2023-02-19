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Loterias

Mega-Sena: aposta de Vitória acerta 5 números e leva R$ 36 mil

Não houve ganhadores com seis acertos, e, por isso, o prêmio acumulou para R$ 9 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2023 às 09:14

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 09:14

Um apostador de Vitória acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2566 da Mega-Sena e faturou R$36.334,95. A aposta simples foi feita em uma loteria da Praia do Suá.
Os números sorteados na noite de sábado (18) foram: 11-23-45-53-57-59Não houve ganhadores com seis acertos, e, por isso, o prêmio acumulou para R$ 9 milhões.
Outras 80 apostas do Espírito Santo, feitas de forma simples ou por meio de bolão, também foram sorteadas para menos acertos, e levaram entre R$806,42 e R$2.419,26.

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