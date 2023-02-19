Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 9 milhões
Loteria

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 9 milhões

A quina teve 60 apostas vencedoras. Cada uma vai receber R$ 36.334,95
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 fev 2023 às 09:06

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 09:06

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.566 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (18) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 11 - 23 - 45 - 53 - 57 - 59. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 9 milhões.
A quina teve 60 apostas vencedoras. Cada uma vai receber R$ 36.334,95. A quadra registrou 3.862 ganhadores, com prêmio de R$ 806,42 cada.
O próximo sorteio será na quinta-feira (23). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mega-sena
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados