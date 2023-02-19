Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 9 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.566 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (18) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 11 - 23 - 45 - 53 - 57 - 59. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 9 milhões.

A quina teve 60 apostas vencedoras. Cada uma vai receber R$ 36.334,95. A quadra registrou 3.862 ganhadores, com prêmio de R$ 806,42 cada.