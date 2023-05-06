Loja da Tok&Stok em Vitória corre risco de fechar?

Fachada da Tok&Stok em Santa Lúcia, Vitória Crédito: Felipe Sena

Mesmo quem não é ligado nas tendências de decoração, passa vontade ao entrar em uma loja como a Tok&Stok em Santa Lúcia , Vitória. No primeiro andar, os artigos para a casa e as roupas de cama fazem querer acordar debaixo de um edredom novo e tomar café numa caneca estilosa.

Subindo para o segundo piso, as combinações de decoração parecem ter sido tiradas de um episódio de Irmãos à Obra. Um cenário muito diferente da filial do Shopping Vila Velha , que fechou as portas de forma definitiva no dia 30 de abril.

Apesar do ar de normalidade, a rede de lojas teve sua falência solicitada na Justiça de São Paulo, no dia 19 de abril. Uma empresa de consultoria de serviços de tecnologia, a Domus Aurea, reclama o pagamento de uma dívida de R$ 3,8 milhões em atraso. A Tok&Stok contesta o valor.

Como está a loja em Vitória?

A reportagem de A Gazeta foi até a loja que fica em Santa Lúcia, em Vitória, na manhã do dia 24 de abril. Não havia nenhum comunicado, como os que foram colocados em outras unidades, informando o encerramento das atividades. No interior do estabelecimento, alguns produtos até se encontravam em promoção. Porém, nada próximo dos descontos de uma liquidação para acabar com o estoque.

Poucos clientes circulavam pela loja. Durante a passagem da equipe pelo local, apenas duas pessoas estavam lá e informaram à reportagem que estavam fazendo uma lista de casamento. Isso pode ser, entretanto, por causa do horário. Era por volta de 9h30 da manhã, próximo do horário em que a loja abre.

Interior da loja Tok&Stok em Santa Lúcia, Vitória Crédito: Felipe Sena

A Tok&Stok foi procurada para esclarecer a situação das lojas no Espírito santo e se limitou a dizer apenas que não irá se pronunciar.

A Tok&Stok em Vila Velha fechou?

No dia 19 de abril, a Tok&Stok foi procurada para comentar o fechamento da loja no Shopping Vila Velha. No entanto, disse que não iria se manifestar. Na porta de entrada do estabelecimento, na ocasião, estava fixado um comunicado que dizia: "Olá! Informamos que em breve encerraremos nossas atividades nesta loja. Mas não se preocupe, você ainda poderá se inspirar e continuar comprando com a gente pelo site, app ou em outras unidades".

O Shopping Vila Velha confirmou o encerramento da atividades. Por nota, o centro comercial informou que foi comunicado sobre o fechamento do estabelecimento, que encerrou as atividades no dia 30 de abril. "Trata-se de uma decisão da marca, que também está fechando lojas em outros shoppings do país", esclareceu.

A empresa

A Tok&Stok foi fundada em 1978 e busca atender as classes A e B. Suas lojas são conhecidas pelos ambientes decorados e pelas parcerias com designers nacionais. A rede tem lojas em 22 Estados brasileiros.

Em 2020, a Estok, nome empresarial da Tok&Stok, chegou a se preparar para ser listada na Bolsa de Valores e até pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas o plano não avançou.

Desde o início deste ano, uma crise na empresa se tornou pública, com uma ação de despejo movida pelo Vinci Logística Fundo Imobiliário e sucessivas renúncias de diretores. Entre fevereiro e março, três deixaram o cargo: Daniel Sterenberg e Eduardo Henrique Moura Sampaio, em fevereiro, e Luciano Ribeiro Escobar, em março.