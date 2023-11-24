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Previdência

Justiça libera R$ 64 milhões para pagar atrasados a aposentados no ES

Valores serão pagos a mais de 3 mil segurados, entre os quais aposentados e pensionistas, que venceram recursos contra o instituto no Espírito Santo
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

24 nov 2023 às 13:58

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 13:58

Previdência Social, INSS
Agência do INSS Crédito: Divulgação/Governo federal
O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) os limites para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), autuadas em novembro de 2023. No Espírito Santo, 3.142 beneficiários, entre aposentados, pensionistas e demais residentes que entraram com processo e ganharam ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vão receber R$ 64 milhões em pagamentos atrasados.
O valor a ser recebido varia de acordo com cada caso e será pago por meio de RPVs (Requisições de Pequeno Valor), que são referentes a 2.302 processos de concessão ou revisão de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e BPC (Benefício de Prestação Continuada). Nestas ações, já não há chance de recurso.
De acordo com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF), que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, a quantia total que foi autorizada para o pagamento em RPVs na região foi de R$ 215 milhões Para os previdenciários e assistenciais, o valor é de R$ 169 milhões para processos, com beneficiários.
Justiça libera R$ 64 milhões para pagar atrasados a aposentados no ES

Como consultar?

A consulta pode ser feita através do site do TRF da 2º Região (RJ e ES), informando o CPF do beneficiário ou nº da OAB do advogado responsável pela causa. Em procedimento deve estar escrito “RPV”. Caso o valor seja maior, será escrito “PRC”.
Ainda é possível ver o valor que será depositado no campo “Valor inscrito na proposta”, podendo sofrer ajustes conforme a data de pagamento.

Como é realizado o pagamento?

Para efetuar o pagamento, o Tribunal Regional Federal realiza a abertura de contas em nome do beneficiário ou de seu advogado, no Banco do Brasil ou Caixa Econômica.
O responsável pela liberação dos valores é o Conselho de Justiça Federal, que repassa aos Tribunais Regionais Federais para processamento e pagamento final aos segurados. Os depósitos ocorrem de acordo com cronograma de cada TRF e as contas liberadas para saque estão disponíveis na consulta de RPV's dentro do portal do Tribunal Regional Federal.

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