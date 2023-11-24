Quanto o ES irá arrecadar com o aumento do ICMS e para onde irá o dinheiro

O governo do Estado decidiu aumentar a alíquota de ICMS agora para não perder espaço na fatia do bolo do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), criado pela reforma tributária e que passará a vigorar a partir de 2029. Na visão dos governadores, pelas regras aprovadas a distribuição do IBS entre os estados se baseará na média de arrecadação do ICMS entre 2024 e 2028. Portanto, ganhará mais lá na frente quem arrecadar mais a partir do ano que vem. De olho nisso, vários governos vêm subindo sua carga desde o começo de 2023. Na semana passada, o Espírito Santo, junto com quase todos os demais estados do Sul e Sudeste, resolveu fazer o mesmo movimento.