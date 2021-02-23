Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imposto de Renda

IR: empresas devem liberar informe de rendimentos até sexta-feira (26)

Patrão, instituições financeiras, corretoras de valores, INSS e outras organizações devem enviar documento ao contribuinte até o fim desta semana para que seja realizada a declaração de Imposto de Renda de 2021
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 fev 2021 às 19:05

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 19:05

Calculadora, dívida, renegociação
Empresas devem liberar informe de rendimentos até o dia 26 Crédito: Shutterstock
Empresas e instituições financeiras têm até sexta-feira (26) para enviar aos contribuintes o informe de rendimentos referente ao ano de 2020. O documento mostra quanto uma pessoa ganhou ao longo do ano, e é fundamental para o preenchimento da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
No informe constam os valores recebidos pela pessoa física, como salários, pensões, aposentadoria, bônus ou o lucro de uma aplicação financeira. Além disso, constam, por exemplo, todos os impostos pagos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, bem como as contribuições feitas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Veja Também

Defasagem da tabela do Imposto de Renda chega a 113,09% em 2021

Essas informações são cruzadas pela Receita Federal de modo a verificar se os dados informados pelo contribuinte estão corretos, ou se houve sonegação de impostos.
Vale lembrar que cada instituição - seja a empresa em que o funcionário trabalha, o banco ou fintech em que possui conta, uma corretora, e a própria Previdência - deve emitir o documento.
Mas embora algumas companhias ainda enviem o documento pelos Correios, não é uma exigência. Os comprovantes podem ser entregues por e-mail, baixados na internet ou liberados por meio dos aplicativos dos serviços utilizados. Em todo caso, o contribuinte deve ser notificado sobre o informe.

Veja Também

IR 2021: baixe o aplicativo e prepare os documentos para a declaração

Caso o documento não seja disponibilizado até o final desta semana, o contribuinte deve entrar em contato com a instituição que deixou de emitir e realizar a solicitação. Se ainda assim o informe não for entregue, o fato deve ser comunicado à Receita Federal.

TIPOS DE INFORMAÇÕES

Os dados são classificados em diferentes tipos. Num informe de rendimentos emitido pela empresa empregadora, constam, por exemplo:
  • Rendimentos tributáveis, deduções e imposto sobre a renda retido na fonte – salários e férias, contribuições previdenciárias, pensões alimentícias e também os valores de imposto retido sobre a fonte;
  • Rendimentos isentos e não tributáveis – indenizações de trabalho por rescisão ou acidente de trabalho, por exemplo;
  • Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva – bônus, PLR e outros tipos de bonificações;
Também devem ser informados, se for o caso, gastos com plano de saúde, por exemplo, para serem deduzidos – que é quando o declarante paga menos imposto.

Veja Também

Empresas do ES brigam para não pagar R$ 30 bi em impostos ao Estado

INFORME DE RENDIMENTOS DO INSS JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar o demonstrativo de rendimentos do ano base 2020, por meio do Meu INSS, que pode ser acessado pelo site, ou por aplicativo para celulares (disponível para Android e iOS), com login e senha. Em função da pandemia, o documento será emitido somente pelo meio eletrônico.
Caso seja o primeiro acesso, será necessário realizar o cadastro. De posse da senha, basta acessar o sistema, escolher a opção Extrato para Imposto de Renda, do lado esquerdo da página, e emitir o documento.

Veja Também

Bolsonaro diz que é possível dar "mexidinha" na tabela do Imposto de Renda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados