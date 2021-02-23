IR: empresas devem liberar informe de rendimentos até sexta-feira (26)

Empresas devem liberar informe de rendimentos até o dia 26 Crédito: Shutterstock

Empresas e instituições financeiras têm até sexta-feira (26) para enviar aos contribuintes o informe de rendimentos referente ao ano de 2020. O documento mostra quanto uma pessoa ganhou ao longo do ano, e é fundamental para o preenchimento da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

No informe constam os valores recebidos pela pessoa física, como salários, pensões, aposentadoria, bônus ou o lucro de uma aplicação financeira. Além disso, constam, por exemplo, todos os impostos pagos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, bem como as contribuições feitas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Essas informações são cruzadas pela Receita Federal de modo a verificar se os dados informados pelo contribuinte estão corretos, ou se houve sonegação de impostos.

Vale lembrar que cada instituição - seja a empresa em que o funcionário trabalha, o banco ou fintech em que possui conta, uma corretora, e a própria Previdência - deve emitir o documento.

Mas embora algumas companhias ainda enviem o documento pelos Correios, não é uma exigência. Os comprovantes podem ser entregues por e-mail, baixados na internet ou liberados por meio dos aplicativos dos serviços utilizados. Em todo caso, o contribuinte deve ser notificado sobre o informe.

Caso o documento não seja disponibilizado até o final desta semana, o contribuinte deve entrar em contato com a instituição que deixou de emitir e realizar a solicitação. Se ainda assim o informe não for entregue, o fato deve ser comunicado à Receita Federal.

TIPOS DE INFORMAÇÕES

Os dados são classificados em diferentes tipos. Num informe de rendimentos emitido pela empresa empregadora, constam, por exemplo:

Rendimentos tributáveis, deduções e imposto sobre a renda retido na fonte – salários e férias, contribuições previdenciárias, pensões alimentícias e também os valores de imposto retido sobre a fonte;

Rendimentos isentos e não tributáveis – indenizações de trabalho por rescisão ou acidente de trabalho, por exemplo;

Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva – bônus, PLR e outros tipos de bonificações;

Também devem ser informados, se for o caso, gastos com plano de saúde, por exemplo, para serem deduzidos – que é quando o declarante paga menos imposto.

INFORME DE RENDIMENTOS DO INSS JÁ ESTÁ DISPONÍVEL