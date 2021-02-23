IR: empresas devem liberar informe de rendimentos até sexta-feira (26)

Empresas e instituições financeiras têm até sexta-feira (26) para enviar aos contribuintes o informe de rendimentos referente ao ano de 2020. O documento mostra quanto uma pessoa ganhou ao longo do ano, e é fundamental para o preenchimento da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
No informe constam os valores recebidos pela pessoa física, como salários, pensões, aposentadoria, bônus ou o lucro de uma aplicação financeira. Além disso, constam, por exemplo, todos os impostos pagos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, bem como as contribuições feitas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Essas informações são cruzadas pela Receita Federal de modo a verificar se os dados informados pelo contribuinte estão corretos, ou se houve sonegação de impostos.
Vale lembrar que cada instituição - seja a empresa em que o funcionário trabalha, o banco ou fintech em que possui conta, uma corretora, e a própria Previdência - deve emitir o documento.
Mas embora algumas companhias ainda enviem o documento pelos Correios, não é uma exigência. Os comprovantes podem ser entregues por e-mail, baixados na internet ou liberados por meio dos aplicativos dos serviços utilizados. Em todo caso, o contribuinte deve ser notificado sobre o informe.
Caso o documento não seja disponibilizado até o final desta semana, o contribuinte deve entrar em contato com a instituição que deixou de emitir e realizar a solicitação. Se ainda assim o informe não for entregue, o fato deve ser comunicado à Receita Federal.
TIPOS DE INFORMAÇÕES
Os dados são classificados em diferentes tipos. Num informe de rendimentos emitido pela empresa empregadora, constam, por exemplo:
- Rendimentos tributáveis, deduções e imposto sobre a renda retido na fonte – salários e férias, contribuições previdenciárias, pensões alimentícias e também os valores de imposto retido sobre a fonte;
- Rendimentos isentos e não tributáveis – indenizações de trabalho por rescisão ou acidente de trabalho, por exemplo;
- Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva – bônus, PLR e outros tipos de bonificações;
Também devem ser informados, se for o caso, gastos com plano de saúde, por exemplo, para serem deduzidos – que é quando o declarante paga menos imposto.
INFORME DE RENDIMENTOS DO INSS JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar o demonstrativo de rendimentos do ano base 2020, por meio do Meu INSS, que pode ser acessado pelo site, ou por aplicativo para celulares (disponível para Android e iOS), com login e senha. Em função da pandemia, o documento será emitido somente pelo meio eletrônico.
Caso seja o primeiro acesso, será necessário realizar o cadastro. De posse da senha, basta acessar o sistema, escolher a opção Extrato para Imposto de Renda, do lado esquerdo da página, e emitir o documento.