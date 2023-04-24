A primeira parcela ou a cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence nesta semana para os motoristas do Espírito Santo, variando de acordo com o final das placas.

Para os motoristas cujas placas terminam em 1 ou 2, por exemplo, o prazo para quitar o tributo é nesta segunda-feira (24). Para placas terminadas em 3 e 4, na terça (25). Confira a tabela de vencimentos:

Em 2023, assim como no ano passado, os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto. Pela primeira vez, haverá possibilidade de parcelar o imposto em seis vezes.

Cerca de 85 mil veículos do ano de fabricação 2007 serão isentos automaticamente em 2023, por terem mais de 15 anos de fabricação. Eles se juntam a outros 810 mil veículos já isentos atualmente pelo mesmo motivo.

Your browser does not support the audio element. IPVA 2023: cota única e primeira parcela vencem nesta semana no ES

Para a apuração do IPVA é usado como base o valor médio de mercado do veículo terrestre, conforme a marca, modelo, espécie e o ano de fabricação, considerando a respectiva alíquota.