Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tributo

IPVA 2023: cota única e primeira parcela vencem nesta semana no ES

Data de vencimento varia de acordo com os números finais das placas, já a partir desta segunda-feira (24); veja a tabela

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 13:14

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 abr 2023 às 13:14
A primeira parcela ou a cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence nesta semana para os motoristas do Espírito Santo, variando de acordo com o final das placas.
Para os motoristas cujas placas terminam em 1 ou 2, por exemplo, o prazo para quitar o tributo é nesta segunda-feira (24). Para placas terminadas em 3 e 4, na terça (25). Confira a tabela de vencimentos:
Em 2023, assim como no ano passado, os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto. Pela primeira vez, haverá possibilidade de parcelar o imposto em seis vezes.
Cerca de 85 mil veículos do ano de fabricação 2007 serão isentos automaticamente em 2023, por terem mais de 15 anos de fabricação. Eles se juntam a outros 810 mil veículos já isentos atualmente pelo mesmo motivo.
IPVA 2023: cota única e primeira parcela vencem nesta semana no ES
Para a apuração do IPVA é usado como base o valor médio de mercado do veículo terrestre, conforme a marca, modelo, espécie e o ano de fabricação, considerando a respectiva alíquota.
No Espírito Santo, a alíquota para carros de passeio e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. Já para motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus é de 1%. Confira aqui a tabela completa com os valores-base.

Veja Também

STF julga correção do FGTS pela inflação que beneficia mais de 800 mil no ES

Após quebrar na pandemia, marca capixaba já tem franquias em 22 Estados

ChatGPT pode roubar seu emprego? Saiba as profissões em risco em 15 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

veículos Imposto IPVA Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo
Imagem de destaque
9 receitas de bolo fit para o café da manhã ou lanche da tarde
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema em maio de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados