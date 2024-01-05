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Imposto

IPTU 2024 tem descontos de até 20% em cota única na Grande Vitória

Também é possível parcela valor em até 10 vezes, em alguns municípios; confira os calendários de pagamentos e descontos nas cidade de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 jan 2024 às 09:34

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 09:34

Novo ano e novos boletos. Em breve, os capixabas já devem começar a receber os carnês para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024. O imposto pode ser pago de forma parcelada ou em cota única. Em alguns municípios, o desconto para quem paga em cota única pode chegar a até 20%.
Além disso, em algumas cidades, há condições especiais para alguns moradores: imóveis localizados em ruas sem pavimentação, por exemplo, têm direito à isenção da cobrança.
Confira o calendário e as condições especiais nas cidades da Grande Vitória.
Nova orla de Cariacica
Em Cariacica, o desconto para quem paga IPTU em cota única pode chegar a até 10% Crédito: Vitor Jubini

Prefeitura de Vitória

Em Vitória, o IPTU pode ser pago em cota única com desconto de 8% até o dia 20 de março — data em que também vence a primeira parcela, para aqueles que optarem por dividir o pagamento.
O IPTU com o valor de até R$ 100 é parcelado em cinco cotas. Acima desse valor, o imposto pode ser pago em até dez vezes.
“A prefeitura acrescenta que a guia é entregue. O contribuinte também pode requerer uma segunda via pela internet.”

Prefeitura de Vila Velha

Em Vila Velha, moradores poderão quitar o IPTU em cota única com 8% de desconto até o dia 10 de abril. O pagamento do imposto também poderá ser dividido em até seis parcelas, porém sem desconto.
O IPTU com o valor de até R$ 100 deve ser pago em cota única. Acima desse valor, o imposto pode ser parcelado. Ainda segundo a prefeitura, os carnês começarão a ser entregues em Vila Velha no mês de março, mas os boletos já poderão ser retirados pelo site da PMVV a partir desta sexta-feira (05/01).
“O vencimento da primeira parcela será em 10 de abril, junto com a cota única. Serão seis parcelas. E, neste ano, não haverá Refis.”
IPTU Vila Velha 2024
IPTU Vila Velha 2024 Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

Prefeitura de Cariacica

De acordo com a prefeitura, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos (TCRS) para o ano de 2024 podem ser pagos em cota única, com 10% de desconto, até o dia 10 de abril, ou parcelados em até oito vezes.
“Os carnês físicos vão ser distribuídos a partir de março, mas a partir de 1º de fevereiro o carnê já poderá ser baixado no site cariacica.es.gov.br.”

Calendário IPTU Cariacica

Cota única - 10/4/2023 (com 10% de desconto)

01 - 10/04/2024

02  - 10/05/2024

03 - 10/06/2024

04 - 10/07/2024

05 - 10/08/2024

06 - 10/09/2024

07 - 10/10/2024

08 - 10/11/2024

Prefeitura da Serra

A Secretaria da Fazenda informou que as guias para pagamento do IPTU 2024 já estão disponíveis pela internet, nos sites www.serra.es.gov.br www.iptu.serra.es.gov.br. A entrega das guias físicas estão previstas para o mês de março.
“O pagamento pode ser feito em cota única com 10% de desconto, com vencimento no dia 10/05/2024, ou em até 6 vezes, com vencimento da primeira parcela em 10/05/2024.”

Prefeitura de Guarapari

A Secretaria da Fazenda (Semfa) informou que os carnês do IPTU 2024 já estão sendo entregues pelos Correios. Também é possível baixar a segunda via no site. Quem optar por pagar o tributo em cota única, até 31 de janeiro, terá desconto de 20%. Pagando até 29 de fevereiro, o desconto será de 10%. O pagamento poderá ser feito, inclusive, por PIX.
“Se você não receber o seu carnê do IPTU, basta acessar o site da prefeitura: www.guarapari.es.gov.br, na aba Serviços. Em seguida, Serviços Online. Lá é possível imprimir a segunda via do carnê.”

Atualização

05/01/2024 - 9:45
Na primeira versão desta matéria, informamos que os descontos eram até 10%. Com a inclusão de Guarapari, o valor do desconto foi para até 20% e o texto foi atualizado.

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