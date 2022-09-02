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Previdência

INSS: Justiça libera R$ 818,2 milhões em atrasados para aposentados do ES

Mais de 4 mil aposentados no ES que processaram o INSS  e ganharam a ação vão receber o recurso. O valor varia de acordo com os processos
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 set 2022 às 12:52

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 12:52

Os 4.854 aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Espírito Santo, que processaram o órgão e ganharam a ação receberão R$ 818.201.539. O valor varia de acordo com os processos.
O montante trata de pagamentos atrasados referentes à concessão ou revisão do benefício previdenciário ou assistencial. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2 ), que atende o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, informou que o lote contempla 16.178 beneficiados nos dois estados. A previsão era de que os valores fossem depositados em agosto, mas o órgão não confirmou se os créditos foram aplicados.
Em junho deste ano, 2.470 beneficiários capixabas ganharam ações e receberam R$ 36.580.200 em pagamentos atrasados. Neste caso, foram avaliados 1.845 processos que tiveram a ordem de pagamento do juiz emitida no mês de maio.
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

QUEM TEM DIREITO AOS ATRASADOS?

  • Tem direito aos atrasados os segurados que processaram o INSS e ganharam a ação, e cuja data da ordem de pagamento do juiz — chamada de autuação — seja algum dia do mês de maio. 
  • É preciso que o processo seja de até 60 salários mínimos, chamado de RPV (Requisição de Pequeno Valor), o que dá R$ 72.720 neste ano. 
  • Para receber, a ação tem que ter chegado totalmente ao final, sem nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS.

A QUE SE REFERE O PAGAMENTO?

  • As RPVs a serem pagas são referentes à concessão ou revisão de: aposentadorias; pensões por morte; auxílios; BPC (Benefício de Prestação Continuada).

COMO SABER SE VOU RECEBER?

  • A consulta para saber se terá os valores pode ser feita no site do TRF da região onde o processo foi analisado. Também é possível obter informações com o advogado da causa. 
  • Em geral, ações de até 60 salários mínimos não precisam de advogado para serem propostas.
  • É possível saber informações por número do processo, pelo número da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do advogado ou pelo CPF do segurado. 
  • Para saber se vai receber neste lote, é preciso observar as datas. São pagas no final de junho até o início de julho as RPVs cuja "Data protocolo TRF" seja algum dia de maio de 2022. 
  • Após o pagamento, aparecerá "pago total ao juízo". 
  • O dinheiro cairá na conta aberta pelo tribunal no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.

PREVISÃO DO PAGAMENTO

No âmbito nacional, o  CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou aos TRFs (Tribunais Regionais Federais) R$ 1,7 bilhão para pagamento das RPVs (Requisições de Pequeno Valor) autuadas no mês passado. As RPVs são atrasados de até R$ 72.720.
Do total, R$ 1,4 bilhão será pago para segurados do INSS. Ao todo, serão beneficiados 93.241 cidadãos que ganharam 72.751 processos contra o órgão.
No TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região), que atende parte dos estados do Nordeste, os valores depositados das RPVs autuadas em julho de 2022 estarão disponíveis para a partir do sexto dia útil de setembro.
No TRF-2, que atende Rio de Janeiro e Espírito Santo, a previsão é liberar o dinheiro a partir do quinto dia útil de setembro.
O TRF-4, responsável por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, informa que o tribunal ainda não tem data de pagamento.

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