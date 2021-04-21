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Crise societária

Hamburgueria fecha unidades por tempo indeterminado na Grande Vitória

Atividade nas unidades do Rick's Burguer, inclusive o serviço de delivery, foram interrompidos, segundo o criador da marca, até que seja rompida a sociedade com o grupo Sá Cavalcante

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 21:22

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

20 abr 2021 às 21:22
Unidade do Rick's Burguer em um shopping da Grande Vitória
Unidade do Rick's Burguer em um shopping da Grande Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
As unidades da rede de hamburguerias Rick’s Burguer estão fechadas desde o início desta semana e não têm previsão para reabrir. O motivo é a dissolução da sociedade entre o criador da marca, Henrique Cesar Hellmeister, o Rick, e o grupo empresarial Sá Cavalcante.
Há cerca de três anos foi firmada a parceria que expandiu o alcance do famoso “podrão gourmet” e levou as lanchonetes para os shoppings da Grande Vitória.
O setor de shoppings, contudo, foi fortemente impactado pela pandemia de coronavírus, que levou ao fechamento dos estabelecimentos por semanas desde o ano passado. Ainda hoje, o funcionamento é restrito a alguns dias da semana, em horário reduzido. Não é possível afirmar, porém, se a dissolução da sociedade tem a ver com a crise econômica provocada pela Covid-19.

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Contando com a unidade da “garagem”, em Soteco, Vila Velha, onde o negócio estourou em meados de 2017, a marca conta com sete lojas, todas fechadas por tempo indeterminado. O serviço de delivery também foi interrompido.
Rick afirma que está impedido pela Justiça de dar detalhes sobre o que motivou a proposta de desfazer a parceria com o grupo, sob pena de multa.
Ele disse apenas que as unidades ficarão fechadas até que saia a dissolução societária. Atualmente, as negociações com os sócios estão sendo feitas de forma extrajudicial. Mas Rick acredita que o caso deve ser judicializado em breve.
A Gazeta identificou que, até o momento, o único processo que consta na Justiça estadual envolvendo as partes é o pedido dos demais sócios para que Rick deixe de se manifestar a respeito da sociedade nas redes sociais ou na imprensa.

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A reportagem questionou a Sá Cavalcante Comestíveis, holding do ramo de alimentação do grupo Sá Cavalcante, sobre a interrupção das atividades das lanchonetes e sobre as razões que levaram à tentativa de dissolução da sociedade.
Contudo, a empresa informou apenas que “tem empreendido esforços para a continuidade da sociedade, contudo, por ser uma negociação privada, mais detalhes não podem ser divulgados por nenhum dos sócios, pois, contratualmente, todos os termos devem ser mantidos em sigilo.”

HISTÓRIA

A história de empreendedorismo de Henrique César, criador do Rick’s Burguer, é conhecida por muitos capixabas. Depois de quase falir, o empresário abriu um delivery de hambúrguer na garagem da casa onde morava com a família no bairro Soteco, em Vila Velha.
O boca-a-boca, feito principalmente em grupos de Facebook famosos na época, levou uma multidão ao local. As filas na porta, gigantescas, eram constantes e começavam antes mesmo de o restaurante abrir.
Depois de investir em diversas expansões no espaço, o Rick fechou a parceria com a Sá Cavalcante Comestíveis, que levou o empreendimento aos shoppings.

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