Hamburgueria fecha unidades por tempo indeterminado na Grande Vitória

Unidade do Rick's Burguer em um shopping da Grande Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

As unidades da rede de hamburguerias Rick’s Burguer estão fechadas desde o início desta semana e não têm previsão para reabrir. O motivo é a dissolução da sociedade entre o criador da marca, Henrique Cesar Hellmeister, o Rick, e o grupo empresarial Sá Cavalcante.

Há cerca de três anos foi firmada a parceria que expandiu o alcance do famoso “podrão gourmet” e levou as lanchonetes para os shoppings da Grande Vitória



O setor de shoppings, contudo, foi fortemente impactado pela pandemia de coronavírus , que levou ao fechamento dos estabelecimentos por semanas desde o ano passado. Ainda hoje, o funcionamento é restrito a alguns dias da semana, em horário reduzido. Não é possível afirmar, porém, se a dissolução da sociedade tem a ver com a crise econômica provocada pela Covid-19.

Contando com a unidade da “garagem”, em Soteco, Vila Velha , onde o negócio estourou em meados de 2017, a marca conta com sete lojas, todas fechadas por tempo indeterminado. O serviço de delivery também foi interrompido.

Rick afirma que está impedido pela Justiça de dar detalhes sobre o que motivou a proposta de desfazer a parceria com o grupo, sob pena de multa.

Ele disse apenas que as unidades ficarão fechadas até que saia a dissolução societária. Atualmente, as negociações com os sócios estão sendo feitas de forma extrajudicial. Mas Rick acredita que o caso deve ser judicializado em breve.

A Gazeta identificou que, até o momento, o único processo que consta na Justiça estadual envolvendo as partes é o pedido dos demais sócios para que Rick deixe de se manifestar a respeito da sociedade nas redes sociais ou na imprensa.

A reportagem questionou a Sá Cavalcante Comestíveis, holding do ramo de alimentação do grupo Sá Cavalcante, sobre a interrupção das atividades das lanchonetes e sobre as razões que levaram à tentativa de dissolução da sociedade.

Contudo, a empresa informou apenas que “tem empreendido esforços para a continuidade da sociedade, contudo, por ser uma negociação privada, mais detalhes não podem ser divulgados por nenhum dos sócios, pois, contratualmente, todos os termos devem ser mantidos em sigilo.”

HISTÓRIA

A história de empreendedorismo de Henrique César, criador do Rick’s Burguer, é conhecida por muitos capixabas. Depois de quase falir, o empresário abriu um delivery de hambúrguer na garagem da casa onde morava com a família no bairro Soteco, em Vila Velha.

O boca-a-boca, feito principalmente em grupos de Facebook famosos na época, levou uma multidão ao local. As filas na porta, gigantescas, eram constantes e começavam antes mesmo de o restaurante abrir.