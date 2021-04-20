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Negócio

Lojas Americanas adquire Grupo Uni.co, dono das marcas Puket e Imaginarium

O grupo  é líder do segmento de "fun design", lançando anualmente mais de quatro mil produtos inovadores e exclusivos, e suas marcas possuem mais de 1,8 milhão de clientes ativos

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 20:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2021 às 20:30
Lojas Americanas
Lojas Americanas fizeram nova aquisição Crédito: Divulgação/Lojas Americanas
A Lojas Americanas comunicou nesta terça-feira (20), que sua subsidiária IF Capital fechou contrato para a adquirir 70% das ações do Grupo Uni.co, atuante em varejo especializado de franquias no Brasil e dono das marcas Puket, Imaginarium, MinD e Lovebrands.
O acordo também prevê a aquisição do restante das ações (30%) em três anos, em uma faixa de valor pré-definida e de acordo com a performance do plano de negócios.
Segundo a companhia, o Grupo Uni.co é líder do segmento de "fun design", lançando anualmente mais de quatro mil produtos inovadores e exclusivos, e suas três marcas possuem mais de 1,8 milhão de clientes ativos.

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A Puket é uma marca de moda (infantil e adulto) e acessórios. A Imaginarium atua no mercado de presentes e design criativo. A MinD atua no segmento de decoração, enquanto a Lovebrands é um modelo de franquia multimarcas, onde os clientes encontram produtos das marcas Puket e Imaginarium, além de itens de outras marcas parceiras.
A empresa diz que o Uni.co é especializado em franquias e possui mais de 30 anos de experiência, comercializando e distribuindo seus produtos em todo o território nacional. "O grupo atua por meio de uma estratégia omnichannel com uma rede de mais de 440 franquias, mais de 2,8 mil clientes multimarcas e canais digitais", afirma a Lojas Americanas.
A operação está sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Não foram divulgados valores relacionados à transação.

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