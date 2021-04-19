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Em leilão

Livraria Saraiva tenta vender parte de operação, mas não atrai compradores

A meta era angariar ao menos R$ 189 milhões com a venda de 23 lojas físicas ou R$ 150 milhões com a operação de vendas virtuais da rede

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 15:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2021 às 15:19
Pilha de revistas
O movimento era parte do acordo de recuperação judicial da empresa, que já ostentou o posto de maior varejista de livros do Brasil --hoje, a rede com mais lojas é a Leitura. Crédito: Sergejs Rahunoks/Freepik
O leilão que a rede de livrarias Saraiva abriu com o objetivo de vender parte de suas operações não atraiu nenhum comprador habilitado.
O movimento era parte do acordo de recuperação judicial da empresa, que já ostentou o posto de maior varejista de livros do Brasil --hoje, a rede com mais lojas é a Leitura.
A meta era angariar ao menos R$ 189 milhões com a venda de 23 lojas físicas ou R$ 150 milhões com a operação de vendas virtuais da rede. Havia ainda a possibilidade de compra casada das duas operações, mas nenhum dos preços mínimos foi atingido.
O edital para possíveis compradores foi publicado há um mês e os envelopes com o resultado foram abertos na última sexta-feira. Caso houvesse mais de uma proposta ajustada aos termos do processo, os credores da empresa escolheriam a vencedora.
Segundo a mais recente versão de seu plano de recuperação judicial, renegociado com os credores em fevereiro, a empresa pode abrir um novo edital alterando os termos de compra para seus ativos.
Caso a ausência de compradores permaneça, o plano volta à mesa de negociação com os credores, sempre sob orientação do juiz que acompanha o processo.
A história da recuperação judicial da Saraiva se estende desde novembro de 2018. Desde então, a empresa acumula déficits e demissões, agravados pela pandemia do coronavírus. No ano passado, a rede fechou metade de suas 73 livrarias, espalhadas por diversas cidades do país.

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