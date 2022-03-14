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Grupo dono do Extrabom anuncia 2 novas unidades na Serra e abre 120 vagas

Grupo Coutinho anunciou novo supermercado e atacarejo no município. Veja como concorrer às oportunidades de emprego
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 mar 2022 às 14:59

Publicado em 14 de Março de 2022 às 14:59

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom e Atacado Vem, anunciou nesta segunda-feira (14) a expansão de suas atividades na Serra, com dois novos empreendimentos, e a criação de 120 novas vagas de emprego. Os valores de investimento não foram divulgados.
No próximo dia 24, será aberta uma nova unidade do Extrabom em Carapina Grande, sendo a 11ª loja na cidade. Para esse empreendimento, 100 vagas de emprego foram abertas e já estão preenchidas.
“Serão 1.350 m² de área de vendas, com seção de hortifrutri, açougue, padaria, mercearia, frios e resfriados, utilidades do lar, limpeza e higiene, entre outros. Destaque para a uma galeria de lojas, anexa ao estacionamento, formada por dez ambientes, fomentando o comércio e complementando a oferta de serviços da região”, informou o grupo.
Grupo Coutinho anuncia expansão das redes Extrabom e Atacado Vem em Serra
Novas operações criam 220 empregos diretos; ainda há 120 vagas abertas Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação
Já no segundo semestre serão abertas mais 120 postos de trabalho na rede. As chances serão para trabalhar na nova unidade do Atacado Vem na Serra.
Os interessados já podem cadastrar o currículo no site www.atacadovem.com.br, na seção Trabalhe Conosco. As oportunidades são para os cargos de:
  • operador de caixa;
  • embalador;
  • repositor;
  • fiscal de loja;
  • açougueiro;
  • encarregado de frios;
  • atendente de padaria;
  • outras funções.
O novo empreendimento ficará situado na Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, e, segundo o grupo, contará com mais de 3 mil m² de área de vendas, sendo equipada com mais 8 mil itens no atacado e varejo, entre resfriados, congelados, hortifrúti, limpeza, higiene pessoal, bebidas, padaria, açougue.

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Também haverá insumos direcionados aos pequenos e médios comerciantes, como embalagens institucionais e descartáveis, conservas, maionese, ketchup, trigo, entre outros. Os pequenos comerciantes disporão de um canal de televendas especial.
O diretor-presidente do Grupo, Luiz Coutinho, destaca que as duas operações chegam a áreas onde existe uma demanda por novos serviços.
“No caso de Carapina Grande estamos instalando no bairro uma unidade Extrabom com todos os itens tradicionais da bandeira, com infraestrutura moderna e segurança. Já em Jacaraípe, a carência identificada na região é para a oferta de um atacarejo. A nova unidade do Atacado Vem ampliará as opções de consumo das famílias que buscam fazer compras em maior volume, com a possibilidade de parcelamento".

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