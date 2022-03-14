Grupo dono do Extrabom anuncia 2 novas unidades na Serra e abre 120 vagas

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom e Atacado Vem, anunciou nesta segunda-feira (14) a expansão de suas atividades na Serra , com dois novos empreendimentos, e a criação de 120 novas vagas de emprego. Os valores de investimento não foram divulgados.

No próximo dia 24, será aberta uma nova unidade do Extrabom em Carapina Grande, sendo a 11ª loja na cidade. Para esse empreendimento, 100 vagas de emprego foram abertas e já estão preenchidas.

“Serão 1.350 m² de área de vendas, com seção de hortifrutri, açougue, padaria, mercearia, frios e resfriados, utilidades do lar, limpeza e higiene, entre outros. Destaque para a uma galeria de lojas, anexa ao estacionamento, formada por dez ambientes, fomentando o comércio e complementando a oferta de serviços da região”, informou o grupo.

Novas operações criam 220 empregos diretos; ainda há 120 vagas abertas Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação

Já no segundo semestre serão abertas mais 120 postos de trabalho na rede. As chances serão para trabalhar na nova unidade do Atacado Vem na Serra.

Os interessados já podem cadastrar o currículo no site www.atacadovem.com.br , na seção Trabalhe Conosco. As oportunidades são para os cargos de:

operador de caixa;

embalador;

repositor;

fiscal de loja;

açougueiro;

encarregado de frios;

atendente de padaria;

outras funções.

O novo empreendimento ficará situado na Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, e, segundo o grupo, contará com mais de 3 mil m² de área de vendas, sendo equipada com mais 8 mil itens no atacado e varejo, entre resfriados, congelados, hortifrúti, limpeza, higiene pessoal, bebidas, padaria, açougue.

Também haverá insumos direcionados aos pequenos e médios comerciantes, como embalagens institucionais e descartáveis, conservas, maionese, ketchup, trigo, entre outros. Os pequenos comerciantes disporão de um canal de televendas especial.

O diretor-presidente do Grupo, Luiz Coutinho, destaca que as duas operações chegam a áreas onde existe uma demanda por novos serviços.