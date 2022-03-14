Grupo dono do Extrabom anuncia 2 novas unidades na Serra e abre 120 vagas

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom e Atacado Vem, anunciou nesta segunda-feira (14) a expansão de suas atividades na Serra, com dois novos empreendimentos, e a criação de 120 novas vagas de emprego. Os valores de investimento não foram divulgados.
No próximo dia 24, será aberta uma nova unidade do Extrabom em Carapina Grande, sendo a 11ª loja na cidade. Para esse empreendimento, 100 vagas de emprego foram abertas e já estão preenchidas.
“Serão 1.350 m² de área de vendas, com seção de hortifrutri, açougue, padaria, mercearia, frios e resfriados, utilidades do lar, limpeza e higiene, entre outros. Destaque para a uma galeria de lojas, anexa ao estacionamento, formada por dez ambientes, fomentando o comércio e complementando a oferta de serviços da região”, informou o grupo.
Já no segundo semestre serão abertas mais 120 postos de trabalho na rede. As chances serão para trabalhar na nova unidade do Atacado Vem na Serra.
Os interessados já podem cadastrar o currículo no site www.atacadovem.com.br, na seção Trabalhe Conosco. As oportunidades são para os cargos de:
- operador de caixa;
- embalador;
- repositor;
- fiscal de loja;
- açougueiro;
- encarregado de frios;
- atendente de padaria;
- outras funções.
O novo empreendimento ficará situado na Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, e, segundo o grupo, contará com mais de 3 mil m² de área de vendas, sendo equipada com mais 8 mil itens no atacado e varejo, entre resfriados, congelados, hortifrúti, limpeza, higiene pessoal, bebidas, padaria, açougue.
Também haverá insumos direcionados aos pequenos e médios comerciantes, como embalagens institucionais e descartáveis, conservas, maionese, ketchup, trigo, entre outros. Os pequenos comerciantes disporão de um canal de televendas especial.
O diretor-presidente do Grupo, Luiz Coutinho, destaca que as duas operações chegam a áreas onde existe uma demanda por novos serviços.
“No caso de Carapina Grande estamos instalando no bairro uma unidade Extrabom com todos os itens tradicionais da bandeira, com infraestrutura moderna e segurança. Já em Jacaraípe, a carência identificada na região é para a oferta de um atacarejo. A nova unidade do Atacado Vem ampliará as opções de consumo das famílias que buscam fazer compras em maior volume, com a possibilidade de parcelamento".