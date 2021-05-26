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Concorrência pública

Governo federal vai vender imóveis em Vitória e Mimoso do Sul

Na Capital, está à venda um terreno de 688,42 metros quadrados na Praia do Canto com uma casa antiga. Ofertas devem ser feitas até sexta-feira (28) pela internet por meio do novo portal de venda do governo

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2021 às 19:12
Terreno com casa antiga na Praia do Canto é um dos imóveis que estão sendo vendidos pela União no ES
Terreno com casa antiga na Praia do Canto é um dos imóveis que estão sendo vendidos pela União no ES Crédito: Google Street View
governo federal lançou um novo portal para venda de imóveis públicos com ofertas de casas, terrenos, prédios, armazéns e salas da União localizados em diversos Estados do país. No Espírito Santo, há duas oportunidades com ofertas abertas: um terreno com casa em Vitória e outro em Mimoso do Sul.
Governo federal vai vender imóveis em Vitória e Mimoso do Sul
Na Capital, está à venda um imóvel na Praia do Canto com terreno de 688,42 m², sendo 420 m² de área construída. A casa, no entanto, está em péssimo estado de conservação, segundo o edital. O preço mínimo exigido é de R$ 1,73 milhão, sendo necessário caução de R$ 86,5 mil.

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Já em Mimoso do Sul, o governo está vendendo um terreno 120 m² no centro da cidade. Há uma casa no local, que ocupa 67,9 m² da área, mas também está em mau estado de conservação. O lote está com preço mínimo de R$ 88,6 mil, sendo exigido caução de R$ 4.430.
As sessões públicas serão às 15 horas, sendo que as propostas podem ser apresentadas até as 14h59 do dia do certame, que será na sexta-feira (28) para os imóveis no Espírito Santo. As ofertas devem ser enviadas pelo portal VendasGov, do Ministério da Economia. Veja o tutorial para participar da concorrência.
O edital da licitação com a descrição dos lotes e documentos necessários está disponível no site do governo. Para conferir outras ofertas de imóveis públicos pelo país, basta a acessar a plataforma imoveis.economia.gov.br.

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