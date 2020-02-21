Fluxo de viajantes no Aeroporto de Vitória deve crescer 15% neste Carnaval

O Aeroporto de Vitória deve receber 15% a mais de passageiros durante o feriado de carnaval deste ano. Segundo a empresa Aeroportos Sudeste do Brasil, subsidiária da suíça Zurich Airport, concessionária do aeroporto, entre esta sexta-feira (21) e a próxima quarta-feira (26) devem passar pelo terminal 60 mil viajantes.
No ano anterior, quando o aeroporto ainda era administrado pela estatal Infraero, 51 mil passageiros chegaram ou saíram de Vitória pelo Eurico de Aguiar Salles.
A concessionária esclarece que o aumento não significa um número maior de voos - já que não haverão voos extras - e, sim, uma lotação maior das aeronaves.
Com capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano, o terminal capixaba conta com a operação de três companhias aéreas com voos regulares que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.
O Aeroporto de Vitória, que já foi considerado o terceiro melhor do país, caiu para a quarta colocação na última Pesquisa de Satisfação de Passageiro e de Desempenho Aeroportuário. O levantamento foi feito no trimestre final de 2019.