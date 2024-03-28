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Indústria

Feira de petróleo e gás deve atrair R$ 150 milhões em negócios para o ES

Evento que ocorre na próxima semana vai discutir oportunidades para o Espírito Santo na produção e exploração, além de debater a transição energética

Publicado em 28 de Março de 2024 às 14:38

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

28 mar 2024 às 14:38
O setor de petróleo e gás capixaba terá oportunidade de atrair mais de R$ 150 milhões em novos negócios com o Vitória PetroShow 2024, que será realizado na próxima semana, no Centro de Convenções, no bairro Santa Lúcia, na Capital. Em conferências que vão ocorrer entre os dias 2 e 4 de abril, serão discutidos temas como oportunidades nas áreas de transição energética, exploração e produção de óleo, refino e indústrias petroquímica e naval.  
A feira prevê receber mais de 4.500 profissionais do segmento ao longo de três dias, que terão oportunidade de fazer contatos, fechar contratos e também se qualificarem.
Plataforma de petróleo
Vitória PetroShow 2024: Feira de óleo e gás estima movimentar R$ 150 milhões nos 3 dias do evento Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/ Agência Petrobras
Além da parte de exposição de fornecedores, o evento vai discutir questões que envolvem ESG e inovação, além de promover visitas técnicas e rodada de negócios.
A feira está sendo organizada pela Associação Capixaba das Empresas de Serviços de Petróleo, Gás e Energias (Acespetro) e pela Sociedade Espírito-santense de Engenheiros (SEE), em colaboração com a Austral Energy Consulting e apoio institucional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
O Vitória PetroShow introduz um novo conceito com formatos mais voltados para a geração de negócios.
O Vitória PetroShow introduz um novo conceito com formatos mais voltados para a geração de negócios. Crédito: Vitória PetroShow/Divulgação

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