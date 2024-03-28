Feira de petróleo e gás deve atrair R$ 150 milhões em negócios para o ES

O setor de petróleo e gás capixaba terá oportunidade de atrair mais de R$ 150 milhões em novos negócios com o Vitória PetroShow 2024, que será realizado na próxima semana, no Centro de Convenções, no bairro Santa Lúcia, na Capital. Em conferências que vão ocorrer entre os dias 2 e 4 de abril, serão discutidos temas como oportunidades nas áreas de transição energética, exploração e produção de óleo, refino e indústrias petroquímica e naval.
A feira prevê receber mais de 4.500 profissionais do segmento ao longo de três dias, que terão oportunidade de fazer contatos, fechar contratos e também se qualificarem.
Além da parte de exposição de fornecedores, o evento vai discutir questões que envolvem ESG e inovação, além de promover visitas técnicas e rodada de negócios.
A feira está sendo organizada pela Associação Capixaba das Empresas de Serviços de Petróleo, Gás e Energias (Acespetro) e pela Sociedade Espírito-santense de Engenheiros (SEE), em colaboração com a Austral Energy Consulting e apoio institucional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).