Falta de energia deixou comércio sem funcionar e escolas sem aula na Grande Vitória

Funcionários do comércio precisaram ficar sem trabalhar por cauda da falta de luz Crédito: Ricardo Medeiros

A manhã desta quarta-feira (6) foi de caos para boa parte dos moradores da Grande Vitória por conta da falta de energia elétrica . Em muitos locais, o comércio ficou sem funcionar, prestadoras de serviços como concessionárias deixaram de atender seus clientes e escolas suspenderam aulas. Isso sem contar na confusão no trânsito provocada pela falta de funcionamento dos semáforos.

Foi mais de uma hora sem fornecimento de energia em vários bairros. A EDP, concessionária que presta o serviço na região, ainda não sabe o que causou o problema e disse que está apurando o caso.

A estimativa da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) é de que o problema represente uma baixa de 5% nas vendas do setor. Para o presidente da entidade, José Lino Sepulcri, transtornos como este sempre representam prejuízo para os empresários.

“A falta de energia, assim como o apagão nas redes sociais, causam perdas nas vendas certamente, apesar de ter sido por um período curto. Ainda não temos um balanço dos impactos. Em um momento em que a economia começa a respirar, surgem este tipo de imprevistos, causando ainda mais danos”, ressalta.

A queda no volume de vendas, ao que parece, deve ser mesmo grande, já que todos os serviços dependem de luz elétrica. No Shopping Boulevard Vila Velha, por exemplo, a energia foi restabelecida somente por volta das 11h30.

Durante a manhã, estudantes ficaram parte do tempo sem aula, como foi o caso no Centro Educacional Charles Darwin, que ficou 40 minutos com as atividades paralisadas.

Conforme relatos de internautas, houve interrupção no serviço de energia em, pelo menos, sete bairros de Vitória: Barro Vermelho, Jardim da Penha, Mata da Praia, Maruípe, Praia do Canto, Jardim Camburi e Santa Lúcia. O problema também atingiu moradores de Vila Velha, em locais como Praia da Costa, Riviera da Barra e São Conrado.

Na Reta da penha e em vários outros pontos da Capital, semáforos apagaram sem energia

Funcionários do Hospital das Clínicas, em Maruípe, disseram que os geradores foram usados dentro do hospital, mas que nos anexos foi preciso aguardar o retorno do serviço. Em Jardim Camburi, uma pessoa ficou presa no elevador e um técnico precisou ser chamado para retirá-la.

De acordo com nota divulgada pela EDP, foi registrada uma ocorrência na rede de distribuição da concessionária, que afetou principalmente os bairros de Goiabeiras, Jardim da Penha, Mata da Praia, Maruípe e Praia do Canto, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha.