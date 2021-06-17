Estudantes do ES podem participar de desafio nacional de inovação

Edição do VC Challenge feita presencialmente em 2019, em São Paulo Crédito: Divulgação

Um desafio de empreendedorismo e inovação para estudantes universitários e de ensino médio que desejem exercer o papel de liderança: essa é proposta do VC Challenge, iniciativa da KPTL, uma das maiores gestoras de venture capital da América Latina, que chega à quarta edição este ano. As inscrições, que começam nesta quinta-feira (17), são abertas para todos os estudantes que queiram mergulhar no ecossistema de “Venture Capital”, participando de dinâmicas e workshops.

Inicialmente voltado para cursos de graduação como Administração, Engenharia e Economia, o VC Challenge já reuniu, em edições anteriores, representantes de mais de 30 diferentes áreas da graduação. Nesta edição de 2021, estudantes do ensino médio também poderão competir. As inscrições vão até o dia 28 de julho no site www.kptl.com.br/vc-challenge/

Venture Capital é uma modalidade de investimento usada para apoiar novas empresas e negócios através da compra de uma participação acionária, geralmente minoritária. O objetivo, em geral, é ter as ações valorizadas e depois sair da operação.

A iniciativa, que tem apoio da Rede Gazeta, vai reunir jovens de todo o país, em grupos de até quatro integrantes (veja detalhes no final desta matéria), ao longo de quatro semanas por meio de uma plataforma digital onde os participantes vão conhecer startups, traçando cenários de investimentos e desafios. Ao final, vão ter a chance de ganhar um prêmio especial. Na edição de 2020, os vencedores receberam uma viagem com tudo pago para a Europa, além de ingressos do Web Summit, a maior conferência de tecnologia do mundo.

COMO FUNCIONA

No ano passado, 750 universitários, de 21 Estados, representaram algumas das mais respeitadas instituições de ensino do país. Na experiência imersiva, os participantes têm a oportunidade de vivenciarem o ambiente de empreendedorismo dos dois lados da mesa: como investidores e como captadores de investimentos, desde a elaboração do estudo do mercado até apresentação dos “pitches”, contando sempre com mentoria de lideranças empresariais renomadas.

O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, destaca a importância de aproximar o universo de tecnologia e inovação da área acadêmica. “Este é um desafio que tende a trazer não apenas conhecimento para os estudantes, mas também projeção para eles diante dos investidores e empregadores. O mundo de venture capital ainda é pouco conhecido e desenvolvido no Brasil, então entendemos que programas como esse são fundamentais na formação de uma cultura mais empreendedora entre jovens que precisam conhecer o funcionamento do mercado de capital de risco que foi o que alavancou pelo mundo empresas que transformam nossas vidas como Apple, Google, e a capixaba PicPay”, pontua o diretor.

APROXIMAÇÃO

Venture capital da KPTL e responsável pela organização do desafio, Renato Pavan explica um dos eixos centrais do projeto: “Notamos que os estudantes ainda estão muito distantes do ecossistema de inovação. O VC Challenge veio para fazer essa aproximação, auxiliando na criação de futuras lideranças preparadas para os desafios modernos”. Assim como na edição anterior, o projeto será realizado totalmente online, abrindo oportunidade para participantes de diferentes localidades, ampliando a captação de futuros talentos. Todo o conteúdo do desafio será disponibilizado em uma plataforma com streaming e conteúdo sob demanda, que também conta com fóruns e outras ferramentas de interação.