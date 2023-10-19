Escolas do ES vão ganhar árvore solar para gerar energia elétrica

Protótipo da árvore solar impresso em 3D Crédito: Cpid/Divulgação

O projeto foi desenvolvido por profissionais do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (Cpid), um espaço de pesquisas e parcerias estratégicas, com propósito de oferecer apoio à inovação capixaba.

O Cpid é fruto de uma parceria entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), instituições acadêmicas do Espírito Santo e setores de inovação e desenvolvimento do governo estadual.

Cpid apresenta projeto inovador: a Árvore Solar

Detalhes da árvore solar

A árvore tem seis metros de altura e pétalas de 1 metro quadrado. Elas contam com placas solares instaladas em sua superfície.

" A gente imagina cidades no futuro, onde essas árvores, com formato real e pétalas, farão a captação de energia solar" Bruno Lamas - Secretário da Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti)

Em relação à geração de energia, a árvore tem estimativa de gerar 300 kWh/mês. Portanto, pode ser aproveitada de diferentes formas, a depender do local em que está instalada. Em uma residência, por exemplo, a energia pode ser aproveitada para alimentar portas USB para carregamento de celulares e para recarregar carros elétricos. Fato é que ela contribui diretamente em todo o consumo do local.

A árvore solar conta com diversas pétalas, de cerca 1m quadrado, que possuem placas solares instaladas em sua superfície Crédito: Cpid/Divulgação

Um protótipo da árvore, que levou aproximadamente dois anos para ser desenvolvido, está pronto para aplicação. De acordo com o secretário, o primeiro teste acontecerá na residência oficial do governador. A tecnologia será instalada e ficará de forma permanente no local. “Estamos nos detalhes finais para colocar de pé em 2024”, reforçou Lamas.

A proposta também é levar a árvore solar para teste em duas escolas técnicas do Espírito Santo, o CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha; e CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva — será instalado um protótipo em cada instituição de ensino.

A tendência é expandir o projeto para os mais diferentes territórios capixabas. “Nós saímos daquele modelo padrão da energia solar para algo que vai habitar praças e ruas das cidades”, destacou o secretário.

O desenvolvimento

Projeto virtual da Árvore Solar no residência oficial do governador Renato Casagrande Crédito: Cpid/Divulgação

O Cpid recebeu uma verba governamental de R$ 3 milhões, a ser diluída em inovações durante dois anos. Dessa forma, o valor é distribuído entre as centenas de projetos criados dentro do programa de inovação. A proposta da árvore solar ainda recebeu apoio financeiro da ArcelorMittal.

Simulação 3D da Árvore Solar em um ambiente residencial Crédito: Cpid/Divulgação