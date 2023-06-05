Energia solar: o sol precisa ser para todos

O título do livro clássico de Harper Lee, "O sol é para todos", ganhador do Pulitzer e de três estatuetas do Oscar em sua adaptação para o cinema no início da década de 60, além de estimular a reflexão sobre temas que, infelizmente, seguem atuais como racismo e diferenças de oportunidade, também se presta a uma outra discussão fundamental em nossos dias: as fontes de energia, a sustentabilidade e o desenvolvimento.

Especialmente num país com as características climáticas e geográficas do Brasil, o sol é – ou deveria ser – realmente para todos, também no sentido da geração limpa e sustentável de energia.

Temos, é claro, muitos avanços a celebrar: o Brasil ocupa, pela primeira vez, a lista dos dez países com maior potência instalada acumulada de fonte solar fotovoltaica, ficando em oitavo lugar no mundo.

Isso porque, no final de 2022, alcançamos a marca de 24 gigawatts (GW) de potência operacional solar, considerando a somatória das grandes usinas solares e de sistemas de geração própria solar de pequeno e médio portes, instalados em telhados e fachadas de edifícios, por exemplo, além de pequenos terrenos.

O número representa 11,2% da matriz energética do Brasil, ocupando a segunda colocação geral no ranking que aponta a origem da energia que consumimos no país, pouco à frente, também pela primeira vez, do percentual relacionado à energia eólica.

Esses mesmos números que nos trazem otimismo também demonstram o quanto podemos crescer. E o potencial de crescimento fica ainda mais nítido ao se observar dados referentes à geração de energia solar fotovoltaica em países como o Japão.

Para se ter ideia, dentro do Brasil, caberiam 22,5 países do tamanho do Japão, que é o terceiro do mundo em geração de energia solar, com potência instalada de 78,8GW contra os nossos 24GW. Ou seja, há, literalmente, muito espaço para crescer.

O desafio que temos, nesse sentido, enquanto governos, empresas e sociedade, é olhar a questão da ampliação da oferta de energia solar fotovoltaica de forma séria, ampla e multidimensional.

Um ponto importante é entender que produtividade e sustentabilidade podem e devem andar juntos. Há muito esforço - e muito avanço - para tornar processos de instalação, produção e assistência mais eficientes e assertivos.

Outra questão é que a pauta de ESG assume cada vez mais importância estratégica dentro dos negócios, tendo relação direta com competitividade, reputação, engajamento da marca e resultados diretos. O planeta é um só e não é mais aceitável não levar isso em conta.

Além disso, a questão da sustentabilidade vai além do aspecto ambiental. A energia solar é renovável e a redução nos valores gastos com energia elétrica podem chegar a 95%, aliviando orçamentos tanto domésticos quanto as cifras de um dos principais custos operacionais das empresas.

Vale ressaltar ainda que o investimento necessário para a instalação de uma estrutura de produção de energia solar que, no passado, poderia ser considerado um entrave, vem caindo de forma significativa. Estudo global da Deloitte demonstra que o preço de um típico módulo solar fotovoltaico sofreu redução de 77% na última década.

A energia solar vem se tornando sinônimo de economia e sustentabilidade Crédito: Tawatchai07/Freepik

Há também argumentos importantes na macroeconomia. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a fonte solar já trouxe ao Brasil cerca de R$ 103 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 27,2 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 780 mil empregos acumulados desde 2012.