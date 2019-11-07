ES pode cortar salário de servidores se perder royalties do petróleo

Secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti Crédito: Tati Beling/Ales

"Se, no dia 20 de novembro, ao julgar a ação sobre os royalties, o STF decidir que eles devem ser distribuídos para todos os Estados, isso vai trazer prejuízo de cerca de R$ 1,5 bilhão, e as medidas poderão ser utilizadas no Estado. Com a perda dessa receita será necessário adotar um conjunto de medidas, dentre elas o que está previsto na PEC", afirmou.

O processo no STF vai determinar se o dinheiro proveniente da exploração do pré-sal será dividido entre todos os Estado e municípios, ou se será mantida a distribuição atual . Hoje, os entes produtores de petróleo recebem uma fatia maior dos royalties que os demais. O Espírito Santo e outros Estados produtores, como o Rio de Janeiro, defendem que o recurso é uma verba compensatória, ou seja, tem função de reparar impactos sociais, econômicos e até fazer frente a um potencial desastre ambiental.

Laboratório analisa petróleo para a fabricação de lubrificantes e derivados Crédito: Geraldo Falcão/Agência Petrobras

Caso não haja alteração nesse entendimento, o secretário garante que as finanças estaduais estão sólidas e que o Estado não precisa acionar, no momento, os "gatilhos" previstos na PEC Emergencial. "Por conta da nota A no Tesouro que o Espírito Santo apresenta há muitos anos, hoje não vai necessitar desses instrumentos. Os gastos atualmente são 81% das receitas", salientou Pegoretti.

A proposta ainda precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e dois no Senado para começar a valer. O governo federal quer que esses trâmites sejam finalizados até o fim deste ano.