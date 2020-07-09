ES busca parceria com os EUA para atrair investimentos

Casagrande durante videoconferência com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES

O governo do Estado deu um passo, nesta quinta-feira (9), em busca de firmar parceria e atrair investimentos norte-americanos no processo de retomada da economia capixaba pós-pandemia do novo coronavírus . O governador Renato Casagrande se reuniu em uma videoconferência com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, em que discutiram estratégias para a criação de um plano de trabalho e troca de experiências entre o Espírito Santo e os Estados Unidos

Durante o encontro virtual, Casagrande apresentou as potencialidades do Estado, destacando a sua boa geolocalização para o recebimento de investimentos.

Gostaria de convidá-lo a vir ao Espírito Santo, nos fazer uma visita quando passar essa pandemia, quem sabe realizar uma palestra. Apresentaremos nossas potencialidades e será um prazer ter um plano de trabalho com a Embaixada, apontou.

O embaixador afirmou que a ideia é criar um plano de trabalho e conhecer as empresas norte-americanas que atuam no Estado. "Queremos conhecer o que se passa em infraestrutura e concessões, quais empresas americanas estão instaladas e fazer um plano de trabalho em conjunto. Temos escritórios de promoção no Rio de Janeiro e queremos ampliar", afirmou Todd Chapman.