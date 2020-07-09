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Pós-pandemia

ES busca parceria com os EUA para atrair investimentos

Governador Casagrande se reuniu nesta quinta (9) com embaixador norte-americano e discutiu estratégias para a criação de um plano de trabalho e troca de experiências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 11:52

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 11:52

Casagrande durante videoconferência com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman
Casagrande durante videoconferência com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES
O governo do Estado deu um passo, nesta quinta-feira (9), em busca de firmar parceria e atrair investimentos norte-americanos no processo de retomada da economia capixaba pós-pandemia do novo coronavírus. O governador Renato Casagrande se reuniu em uma videoconferência com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, em que discutiram estratégias para a criação de um plano de trabalho e troca de experiências entre o Espírito Santo e os Estados Unidos.
Durante o encontro virtual, Casagrande apresentou as potencialidades do Estado, destacando a sua boa geolocalização para o recebimento de investimentos.
Gostaria de convidá-lo a vir ao Espírito Santo, nos fazer uma visita quando passar essa pandemia, quem sabe realizar uma palestra. Apresentaremos nossas potencialidades e será um prazer ter um plano de trabalho com a Embaixada, apontou.

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O embaixador afirmou que a ideia é criar um plano de trabalho e conhecer as empresas norte-americanas que atuam no Estado. "Queremos conhecer o que se passa em infraestrutura e concessões, quais empresas americanas estão instaladas e fazer um plano de trabalho em conjunto. Temos escritórios de promoção no Rio de Janeiro e queremos ampliar", afirmou Todd Chapman.
Também participou da reunião o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneipp.

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