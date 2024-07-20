Empresário do ES vira ‘Rei da Porsche’ vendendo carros superesportivos

André Portugal, o Rei da Porsche, empresário na área de importação Crédito: Vitor Jubini

Em pouco mais de quatro anos, o empresário capixaba André Portugal já contabilizou a venda de 295 carros superesportivos da marca Porsche e espera bater a marca dos 300 ainda no mês de julho. Em média, ele vende cerca de seis veículos de luxo da marca por mês, com valores que variam de R$ 600 mil a R$ 5 milhões.

Apesar de ter ficado conhecido com a venda de carros de luxo, Portugal começou sua trajetória vendendo carros populares, como o Chevrolet Celta e o Volkswagen Gol, lá no início dos anos 2000.

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Após alguns anos vendendo carros nacionais, o empresário começou a se especializar em veículos importados por volta de 2006. Algum tempo depois, vendo o crescimento das redes sociais, André Portugal também saiu do mercado físico e se dedicou a fazer vendas pela internet.

Mas foi com a venda das Porsches, principalmente durante a pandemia da Covid-19, é que André Portugal fez mais sucesso nas redes sociais. Hoje, o capixaba nascido em Vitória acumula 1,6 milhão de seguidores nas redes sociais e ganhou o apelido de “Rei da Porsche”. Além de carros de luxo e superesportivos, o empresário também vende aviões e embarcações.

"O mercado mudou e mudei com ele, saí na frente e vendia 50 carros por mês, tudo em rede social. De 2014 a 2020 vendi alguns dos carros mais caros do Brasil, como Ferraris e Lamborghinis. Aí entrou a pandemia e foi outra virada de chave. Todo mundo fechou as portas e eu estava na internet com a minha plataforma. Foi quando abri um novo mercado com a marca Porsche. A demanda no período foi absurda. Tanto é que de março de 2020 até junho de 2024 eu já tinha vendido 294 Porsches", conta.

Os carros custam a partir de R$ 600 mil e podem chegar a R$ 5 milhões, caso do GT3 XR, modelo de Porsche mais caro já vendida por Portugal. "No Brasil só tem 18 unidades e vendi agora a primeira para o Espírito Santo", diz o empresário.

Portugal detalha que o valor é mais alto porque esse é um carro preparado para correr em pista, estilo Fórmula 1, mas também pode rodar na cidade porque é emplacado. A fila de espera para esse modelo chega a cinco anos. Em geral, quando se pede o carro na fábrica, a espera vai de três meses a dois anos, dependendo do tipo de personalização que o cliente faz.

Além de fazer a venda, Portugal também tem uma transportadora, responsável por levar o carro, em um caminhão, até a residência do cliente.

André Portugal é empresário especializado em Porsches Crédito: Divulgação

Mercado no ES

Portugal estima existir em torno de 550 Porsches no Espírito Santo. Das quase 300 vendidas por ele nos últimos anos, 180 ficaram no Estado. E para reunir os amantes da marca há até um grupo com 90 pessoas, onde organizam eventos mensais, passeios com os carros e confraternizações. Muitos dos donos de Porsche tem até dois ou três carros da marca.

Ele mesmo, que se diz apaixonado pela marca, tem duas Porsches. Uma delas é a 911, um dos modelos mais vendidos da montadora, que ele usa aos finais de semana. O outro, para o dia a dia, é a mini SUV Macan.

Porsches é mais vendido entre esportivos

Na lista dos carros esportivos mais emplacados nos últimos meses, os modelos da Porsche ocupam as três primeiras colocações.

A Porsche 911, o mais icônico da montadora, corresponde a 41% dos esportivos vendidos. Até maio, o número de veículos do modelo emplacados no Brasil chegou a 717.