Pais empreendedores vão expor negócios na escola dos filhos em Marataízes

Vinte pais empreendedores vão mostrar seus serviços na escola em que filhos estudam Crédito: Divulgação

Massoterapia, bolos, salgados, animação de festas, maquiagem, produtos e variados serviços. Esses e outros negócios estarão expostos, no próximo dia 11 de julho, em uma feira na Escola Municipal de Educação Básica Anália Queiroz da Silva, na localidade de Jacarandá, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo. A iniciativa de impulsionar a economia local é da diretora da unidade, Rosemere Rebolo Barbosa.

Ela conta que a ideia surgiu após os pais pedirem para divulgar seus serviços e produtos nas redes sociais do colégio. Foram abertas as inscrições para a feira, e 20 pais de alunos irão expor para todos seus trabalhos na quadra da unidade.

“Nosso principal objetivo é a família na escola e divulgar esses empreendedores que estão no anonimato. A sociedade está dentro da escola, então, somos um só. E, fazendo isso, os filhos vão se sentir pertencentes, os pais também, pois eles também já estão empreendendo. A comunidade está sendo muito motivada para mostrar os negócios”, conta a diretora.

Expositores

Um dos trabalhos que estarão presentes na feira é o de Miqueias Costa Serafim e Pâmela Simões Fernandes. O casal tem uma empresa no ramo de limpeza e desinfecção de estofados há 2 anos e fala da importância da feira para que as pessoas conheçam mais o serviço.

“É importante mostrar nosso trabalho e a importância da limpeza e higienização nos estofados, pois muitos ainda não conhecem esse tipo de serviço e não sabem do mal que a falta de higienização dos estofados causa na saúde de toda família”, alerta Pâmela.

Quem também irá apresentar o próprio negócio é Aline Novo Serafim, que é maquiadora, instrutora de maquiagem e mentora. “Além dos atendimentos sociais e de noivas, trabalho auxiliando mulheres a destravar sua imagem, resgatando sua identidade através da maquiagem, e também dou palestras sobre autoimagem lucrativa”, contou a empreendedora, que atua na área da beleza há 4 anos.

Além de pais, há filhos empreendendo com a família. Silvana Brandão, que tem uma loja de roupas, irá expor ao lado dos filhos adolescentes, de 13 e 15 anos, que produzem goma de tapioca. O produto é feito a base da mandioca — um dos produtos que o pai cultiva em Jacarandá.

“A ideia começou há cerca de 3 meses. Demos apoio financeiro na primeira produção e ficaram muito empolgados. Fizeram já 40 produções e cada pacote de 600 gramas é vendido a R$ 10”, contou a mãe, Silvana Brandão.

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