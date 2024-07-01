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Sul do ES

Pais empreendedores vão expor negócios na escola dos filhos em Marataízes

Iniciativa visa impulsionar a economia local, além de incentivar o empreendedorismo dos alunos; feira será realizada no próximo dia 11
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 jul 2024 às 11:42

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 11:42

Pais empreendedores irão expor seus negócios na escola dos filhos em Marataízes
Vinte pais empreendedores vão mostrar seus serviços na escola em que filhos estudam  Crédito: Divulgação
Massoterapia, bolos, salgados, animação de festas, maquiagem, produtos e variados serviços. Esses e outros negócios estarão expostos, no próximo dia 11 de julho, em uma feira na Escola Municipal de Educação Básica Anália Queiroz da Silva, na localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A iniciativa de impulsionar a economia local é da diretora da unidade, Rosemere Rebolo Barbosa.
Ela conta que a ideia surgiu após os pais pedirem para divulgar seus serviços e produtos nas redes sociais do colégio. Foram abertas as inscrições para a feira, e 20 pais de alunos irão expor para todos seus trabalhos na quadra da unidade.
“Nosso principal objetivo é a família na escola e divulgar esses empreendedores que estão no anonimato. A sociedade está dentro da escola, então, somos um só. E, fazendo isso, os filhos vão se sentir pertencentes, os pais também, pois eles também já estão empreendendo. A comunidade está sendo muito motivada para mostrar os negócios”, conta a diretora.

Expositores

Um dos trabalhos que estarão presentes na feira é o de Miqueias Costa Serafim e Pâmela Simões Fernandes. O casal tem uma empresa no ramo de limpeza e desinfecção de estofados há 2 anos e fala da importância da feira para que as pessoas conheçam mais o serviço.
“É importante mostrar nosso trabalho e a importância da limpeza e higienização nos estofados, pois muitos ainda não conhecem esse tipo de serviço e não sabem do mal que a falta de higienização dos estofados causa na saúde de toda família”, alerta Pâmela.

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Quem também irá apresentar o próprio negócio é Aline Novo Serafim, que é maquiadora, instrutora de maquiagem e mentora. “Além dos atendimentos sociais e de noivas, trabalho auxiliando mulheres a destravar sua imagem, resgatando sua identidade através da maquiagem, e também dou palestras sobre autoimagem lucrativa”, contou a empreendedora, que atua na área da beleza há 4 anos.
Além de pais, há filhos empreendendo com a família. Silvana Brandão, que tem uma loja de roupas, irá expor ao lado dos filhos adolescentes, de 13 e 15 anos, que produzem goma de tapioca. O produto é feito a base da mandioca — um dos produtos que o pai cultiva em Jacarandá.
“A ideia começou há cerca de 3 meses. Demos apoio financeiro na primeira produção e ficaram muito empolgados. Fizeram já 40 produções e cada pacote de 600 gramas é vendido a R$ 10”, contou a mãe, Silvana Brandão.

Agenda 

  • I Feira Empreendedora Escola EMEB Anália Queiroz da Silva
  • Data: 11 julho
  • Local: Rua Paulo Rocha, S/n° Jacarandá, Marataízes
  • Horário: a partir das 18h
  • Entrada gratuita

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