Em greve, funcionários dos Correios fazem protesto no Centro de Vitória

Manifestação dos funcionários dos Correios. Praça Costa Pereira, Centro de Vitória. Crédito: Fernando Madeira

Cerca de 30 funcionários dos Correios fazem, na manhã desta quinta-feira (17), uma manifestação na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória . O grupo pede a não privatização da empresa estatal.

O trânsito na região não foi prejudicado pela manifestação, uma vez que o grupo se mantém na praça e não bloqueou avenidas do Centro da cidade.

Funcionários dos Correios fazem manifestação em Vitória

Em todo o Brasil, funcionários dos correios estão de greve desde o dia 18 de agosto. O movimento dos trabalhadores é contra a retirada de 70 dos 79 itens do acordo coletivo. Entre os direitos, está o adicional por risco durante a pandemia e licença-maternidade de 180 dias, entre outros.

Em 2019, após campanha salarial e greve, os trabalhadores e os Correios fecharam, através de acordo no Tribunal Superior do Trabalho (TST ), a convenção coletiva da categoria, válida por dois anos. No entanto, a estatal discordou da decisão e foi ao Supremo, que concedeu liminar, limitando os efeitos da convenção por apenas um ano. Com isso, a validade acabou em julho.

OUTRO LADO

Atualização: Procurado pela reportagem de A Gazeta, os Correios informaram, por nota, que desde o mês de julho vem tentando negociar os termos do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 "em um esforço para fortalecer as finanças da empresa e preservar sua sustentabilidade". A empresa espera que os funcionários voltem ao trabalho no próximo dia 21, após julgamento do dissídio coletivo.

"Enquanto os sindicatos insistem em manter uma proposta imprudente, tendo em vista a crise atual, a empresa entende que não há margem para medidas incompatíveis com a situação econômica atual e vislumbra uma economia da ordem de R$ 800 milhões ao ano, apenas com o racionamento dos gastos com pessoal: o suficiente para recuperar, em três anos, o prejuízo de R$ 2,4 bilhões acumulados em gestões passadas", diz a nota.

O texto afirma ainda que as paralisações "regulares e inconsequentes", além de afetarem a imagem da instituição e de seus empregados perante a sociedade, trazem prejuízos financeiros para grandes e pequenos empreendedores brasileiros "que contam com o bom funcionamento da empresa para manterem seus negócios vivos, sobretudo no contexto atual".

Por fim, a nota ressalta que no momento em que o desemprego cresce no país, os Correios têm se esforçado para "manter uma empresa de porte nacional funcionando sem sacrificar, sobretudo, os empregos de seus trabalhadores".