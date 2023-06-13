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Rede elétrica

EDP inaugura subestações de energia na Serra e anuncia novo investimento

Com investimento total de R$ 150 milhões, novas estruturas vão aumentar a capacidade do sistema elétrico em municípios da  Grande Vitória
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

13 jun 2023 às 18:03

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 18:03

EDP inaugurou, nesta terça-feira (13), duas subestações de energia na Serra, localizadas em Nova Zelândia e Nova Almeida, para elevar a capacidade do sistema elétrico do município. Além disso, a empresa assinou a ordem de serviço para a construção da subestação Caçaroca, que vai ficar na divisa de Vila Velha, Cariacica e Viana.
As obras somam um investimento de mais de R$ 150 milhões e vão beneficiar mais de 780 mil habitantes na Grande Vitória. Com esses projetos, o Estado totalizará 111 subestações que atendem 70 municípios da concessão no Espírito Santo.
Subestações de energia inauguradas pela EDP na Serra, em Nova Zelândia e Nova Almeida
EDP inaugurou subestações de energia em Nova Zelândia e Nova Almeida, na Serra Crédito: EDP/Divulgação
O sistema inaugurado em Nova Zelândia e Nova Almeida contém 7 mil e 4 mil metros quadrados, respectivamente, e possui tecnologia de transformadores a óleo vegetal e comando digitalizado. Além disso, representa um aumento de mais de 25% da capacidade do sistema elétrico da Serra.
Segundo o governador Renato Casagrande, esses investimentos são importantes para o desenvolvimento econômico do Estado.
“Temos perspectiva de crescimento e estamos confiantes que podemos ir ainda mais longe. Lembro de quando tínhamos uma única entrada de energia e hoje temos diversas entradas. Hoje temos um Estado mais seguro na área energética”, disse o governador.
EDP inaugura subestações de energia na Serra e anuncia novo investimento
A subestação de Nova Zelândia vai beneficiar 303 mil habitantes da Serra, especialmente no atendimento ao crescimento das cargas industriais das regiões de Manguinhos, Carapina e Civit. A estrutura conta com dois níveis de tensão (138/11,4 kV), um transformador de 41,5 MVA de potência e quatro alimentadores de média tensão.
Já a de Nova Almeida possui dois níveis de tensão (34,5/11,4 kV), um transformador de 12,5 MVA de potência e três alimentadores de média tensão. Beneficiará 55 mil habitantes de Fundão e Serra, melhorando a qualidade do fornecimento de energia aos balneários de Nova Almeida, Santa Cruz e Praia Grande.
Em relação ao projeto da subestação de Caçaroca, o investimento será de R$ 98,9 milhões. A estrutura será construída em uma área de 18 mil metros quadrados, com a mesma tecnologia do sistema inaugurado na Serra. E vai beneficiar 422 mil habitantes dos municípios de CariacicaViana e Vila Velha.
O sistema, na divisa dos três municípios, vai contar com três níveis de tensão (138/34,5/11,4 kV), dois transformadores de 41,5 MVA de potência e seis alimentadores de média tensão. Com isso, assim que concluída, com a previsão de entrada em operação de até 12 meses, disponibilizará um serviço de distribuição de energia mais seguro.
A construção, ampliação e modernização de subestações e linhas de distribuição são fundamentais para acompanhar o desenvolvimento das cidades e garantir o suporte necessário no atendimento e a constante melhoria da qualidade do serviço prestado”, destaca o diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.

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