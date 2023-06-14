Economia do ES cresceu 4,5% nos três primeiros meses de 2023

A economia do Espírito Santo iniciou o ano com importante ampliação. O Produto Interno Bruto (PIB) capixaba registrou expansão de 4,5% na comparação do 1º trimestre de 2023 com o último trimestre de 2022. Com esse resultado, que é o melhor dede o 3º trimestre de 2020, a economia capixaba superou em duas vezes o desempenho da média nacional (1,9%).
Essas informações foram divulgadas recentemente no estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O indicador do PIB trimestral possibilita diagnosticar as variações macroeconômicas em curto prazo, fornecendo uma prévia do cálculo do PIB anual que apresenta uma defasagem temporal de aproximadamente dois anos.
O IJSN atualiza o citado indicador para o contexto capixaba há 14 anos. Além do Espírito Santo, somente outras cinco unidades da federação contam com esse diagnóstico atualizado da economia, a saber, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Amazonas.
Na comparação interanual, ou seja, do 1º trimestre de 2023 frente ao 1º trimestre de 2022, o PIB/ ES contabilizou um crescimento de 2,5%, ficando abaixo da média do país (4,0%). Comércio (+9,9%) e serviços (+8,8%) contribuíram para o desempenho positivo da economia capixaba, destaque para o aumento do comércio de veículos, motocicletas, partes e peças (+17,6%), dos serviços de transportes e correio (+11,4%) e das atividades de profissionais (contabilidade, arquitetura, dentre outros), administrativos e complementares (+10,7%). Insta salientar que os serviços e comércio representam 68,1% da economia capixaba.
O resultado do PIB do estado poderia ter sido ainda melhor se não fosse a variação negativa do setor secundário (-2,9%). A indústria de transformação computou diminuição de 11,5%. Em contrapartida, a indústria extrativa evidenciou aumento de 2,3%, por conta, principalmente, do aumento de produção na cadeia de minério de ferro. A indústria responde por 27,4% da economia do nosso estado, percentual superior à média nacional (22,5%).
Ainda de acordo com o IJSN, o setor primário, que representa 4,5% da economia capixaba, nesse início de ano está com expectativa de aumento de produção anual em cinco culturas principais e queda em outras cinco: café conilon (-9,7%), café arábica (-17,4%), pimenta-do-reino (+1,6%), banana (+2,1%), mamão (-18,1%), tomate (-2,4%), cana-de-açúcar (-0,5%), cacau (+0,8%), coco (+9,5%) e mandioca (+0,8%).
Vale ressaltar que geralmente no primeiro semestre parte dessas culturas contabilizam tendências de diminuição devido à sazonalidade. Ademais, estamos em um período de bienalidade de safra menor do café arábica e a produção do conilon enfrentou adversidades climáticas nos três primeiros meses de 2023 no território do ES.
Nesse sentido, as informações e evidências científicas, aqui analisadas, destacam que os resultados alcançados pelo PIB capixaba superaram as expectativas, bem como ampliaram as expectativas de crescimento da economia do Espírito Santo com desempenho acima da média nacional ao longo de 2023.