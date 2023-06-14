Economia do ES cresceu 4,5% nos três primeiros meses de 2023

A economia do Espírito Santo iniciou o ano com importante ampliação. O Produto Interno Bruto (PIB) capixaba registrou expansão de 4,5% na comparação do 1º trimestre de 2023 com o último trimestre de 2022. Com esse resultado, que é o melhor dede o 3º trimestre de 2020, a economia capixaba superou em duas vezes o desempenho da média nacional (1,9%).

Essas informações foram divulgadas recentemente no estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) . O indicador do PIB trimestral possibilita diagnosticar as variações macroeconômicas em curto prazo, fornecendo uma prévia do cálculo do PIB anual que apresenta uma defasagem temporal de aproximadamente dois anos.

O IJSN atualiza o citado indicador para o contexto capixaba há 14 anos. Além do Espírito Santo, somente outras cinco unidades da federação contam com esse diagnóstico atualizado da economia, a saber, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Amazonas.

Na comparação interanual, ou seja, do 1º trimestre de 2023 frente ao 1º trimestre de 2022, o PIB/ ES contabilizou um crescimento de 2,5%, ficando abaixo da média do país (4,0%). Comércio (+9,9%) e serviços (+8,8%) contribuíram para o desempenho positivo da economia capixaba, destaque para o aumento do comércio de veículos, motocicletas, partes e peças (+17,6%), dos serviços de transportes e correio (+11,4%) e das atividades de profissionais (contabilidade, arquitetura, dentre outros), administrativos e complementares (+10,7%). Insta salientar que os serviços e comércio representam 68,1% da economia capixaba.

O resultado do PIB do estado poderia ter sido ainda melhor se não fosse a variação negativa do setor secundário (-2,9%). A indústria de transformação computou diminuição de 11,5%. Em contrapartida, a indústria extrativa evidenciou aumento de 2,3%, por conta, principalmente, do aumento de produção na cadeia de minério de ferro. A indústria responde por 27,4% da economia do nosso estado, percentual superior à média nacional (22,5%).

Ainda de acordo com o IJSN, o setor primário, que representa 4,5% da economia capixaba, nesse início de ano está com expectativa de aumento de produção anual em cinco culturas principais e queda em outras cinco: café conilon (-9,7%), café arábica (-17,4%), pimenta-do-reino (+1,6%), banana (+2,1%), mamão (-18,1%), tomate (-2,4%), cana-de-açúcar (-0,5%), cacau (+0,8%), coco (+9,5%) e mandioca (+0,8%).

Produto Interno Bruto (PIB) Crédito: José Carlos Daves/Agência F8/Folhapress

Vale ressaltar que geralmente no primeiro semestre parte dessas culturas contabilizam tendências de diminuição devido à sazonalidade. Ademais, estamos em um período de bienalidade de safra menor do café arábica e a produção do conilon enfrentou adversidades climáticas nos três primeiros meses de 2023 no território do ES.