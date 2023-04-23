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Leonel Ximenes

Desconto na energia para quem faz tratamento de saúde em casa no ES

Projeto de lei que tramita na Assembleia beneficia pacientes em home care

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

23 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Monitor cardíaco, aparelho que consome energia elétrica
Monitor cardíaco, aparelho que consome energia elétrica Crédito: Divulgação
Consumidores que fazem tratamento de saúde em domicílio, com a utilização contínua de equipamentos médicos que utilizam energia elétrica, poderão ter desconto na fatura de consumo de energia. A proposta consta do Projeto de Lei (PL) 47/2023, apresentado pelo deputado Dary Pagung (PSB), que prevê desconto de pelo menos 50% no valor da conta emitida pela concessionária da energia no Estado.
Pelo projeto, o desconto será concedido sobre o valor da fatura mensal de energia elétrica aos titulares de residências que fazem uso necessário de unidade(s) de tratamento(s) de saúde domiciliar, a chamada home care.
O deputado Dary Pagung ressalta que há muitos cidadãos no Estado com doenças graves que demandam tratamento domiciliar com equipamentos médicos, principalmente idosos.
"A maioria das famílias não dispõe de recursos sequer para assegurar uma alimentação adequada, quiçá para pagar faturas com valores exorbitantes", argumenta o deputado, que é líder do governo na Assembleia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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