Edital para concessão do Pavilhão de Carapina sai na segunda (10), diz Casagrande

Pavilhão de Carapina será concedido como área multiuso Crédito: Reprodução/Governo do ES

governo do Espírito Santo deve publicar na próxima segunda-feira (10) o edital para a concessão do Pavilhão de Carapina. A informação foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, durante assinatura de contrato da privatização da ES Gás com a Energisa, nesta sexta-feira (7), no Palácio Anchieta.

As empresas terão cinquenta dias para se manifestarem dentro do processo de licitação, projeto muito esperado pelo mercado. A proposta para entregar a administração à iniciativa privada já tinha sido ventilada desde o lançamento do Programa Parcerias ES, em 2019.

A estimativa é que o leilão viabilize um contrato de quase R$ 140 milhões, de acordo com informações do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).

Mais conhecido como Pavilhão, o Parque Estadual Agropecuário Floriano Varejão deverá ser revitalizado. A ideia é impulsionar o turismo capixaba e também o setor de eventos, principalmente por conta do potencial para feiras, exposições e mesmo shows.