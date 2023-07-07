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Programa de desestatização

Edital para concessão do Pavilhão de Carapina sai na segunda (10), diz Casagrande

A informação foi anunciada pelo governador Renato Casagrande na assinatura da privatização da ES Gás, nesta sexta-feira (7), no Palácio Anchieta

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2023 às 12:53
Pavilhão de Carapina será concedido como área multiuso
Pavilhão de Carapina será concedido como área multiuso Crédito: Reprodução/Governo do ES
governo do Espírito Santo deve publicar na próxima segunda-feira (10) o edital para a concessão do Pavilhão de Carapina. A informação foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, durante assinatura de contrato da privatização da ES Gás com a Energisa, nesta sexta-feira (7), no Palácio Anchieta.
As empresas terão cinquenta dias para se manifestarem dentro do processo de licitação, projeto muito esperado pelo mercado. A proposta para entregar a administração à iniciativa privada já tinha sido ventilada desde o lançamento do Programa Parcerias ES, em 2019.
A estimativa é que o leilão viabilize um contrato de quase R$ 140 milhões, de acordo com informações do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).
Mais conhecido como Pavilhão, o Parque Estadual Agropecuário Floriano Varejão deverá ser revitalizado. A ideia é impulsionar o turismo capixaba e também o setor de eventos, principalmente por conta do potencial para feiras, exposições e mesmo shows.
Segundo o governo do Estado, o local é o principal centro de eventos capixaba e conta com três espaços fechados e três externos. Ao todo, o parque tem 109 mil metros quadrados.

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