Edital do leilão de concessão da BR 262 deve ser publicado até o fim do mês

Trecho da BR 262, na região Serrana do ES Crédito: Ricardo Medeiros

Ainda não uma data cravada, segundo informações do Ministério da Infraestrutura , que espera divulgar em breve o cronograma.

Segundo informações do governo federal, “o critério do leilão será híbrido com uma disputa por menor tarifa com deságio limitado, seguido de maior valor de outorga como critério de desempate – o mesmo utilizado com sucesso na recente licitação da BR-153/080/414/GO/TO.”

Isso significa que vencerá o leilão a empresa ou consórcio que ofertar o menor valor de pedágio, seguindo o máximo e o mínimo fixado pelo governo no edital . O segundo critério para definir o vencedor será qual pagará uma maior compensação financeira ao governo pela exploração das rodovias.

O projeto prevê um investimento de R$ 7,3 bilhões em duplicações e melhorias nas duas rodovias ao longo de 30 anos de contrato, prorrogáveis por mais cinco. No total, são 686,1 quilômetros licitados.

Como A Gazeta mostrou com exclusividade, o projeto inicial foi remodelado pelo governo e pela ANTT para ter a aprovação do TCU e manter o interesse de possíveis investidores. Uma das principais mudanças foi a retirada da previsão de duplicação do trecho mineiro da BR 262, que possui menor tráfego.