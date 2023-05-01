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Feriado internacional

Dia do Trabalhador: profissionais comemoram 1° de maio no Centro de Vitória

Tema deste ano está ligado ao emprego, salário digno e condições de trabalho; manifestantes devem ficar em frente à Rodoviária até o meio dia
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mai 2023 às 10:51

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 10:51

Manifestação de trabalhadores no Dia do Trabalho
Manifestação de trabalhadores no Dia do Trabalho Crédito: Fernando Madeira
A tradicional comemoração do Dia do Trabalho reúne trabalhadores na Ilha do Príncipe, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (1). Neste ano, a manifestação, promovida pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outras entidades sindicais, tem como tema o emprego, salário digno e condições de trabalho.
Diferente dos anos anteriores, o clima não é de protesto. Além dos discursos, há no local espaço para crianças e diversas atividades culturais. Os trabalhadores devem ficar em frente à Rodoviária de Vitória até por volta de 12 horas. Confira imagens:

Comemorações do Dia do Trabalho

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