Dia do Trabalhador: profissionais comemoram 1° de maio no Centro de Vitória

A tradicional comemoração do Dia do Trabalho reúne trabalhadores na Ilha do Príncipe, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (1). Neste ano, a manifestação, promovida pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outras entidades sindicais, tem como tema o emprego, salário digno e condições de trabalho.
Diferente dos anos anteriores, o clima não é de protesto. Além dos discursos, há no local espaço para crianças e diversas atividades culturais. Os trabalhadores devem ficar em frente à Rodoviária de Vitória até por volta de 12 horas. Confira imagens: